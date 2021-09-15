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響應警政改革 新州紐瓦克公共安全局撥5%預算做社服

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州紐瓦克公共安全局挪出5%預算，投入當地的社會服務計畫，同時也協助維持社區警民的和諧。(Getty Images)
新澤西州紐瓦克公共安全局挪出5%預算，投入當地的社會服務計畫，同時也協助維持社區警民的和諧。(Getty Images)

近期新澤西州紐瓦克公共安全局(Newark Public Safety Department)挪出5%預算，投入當地社會服務計畫，同時也協助維持社區警民的和諧。

「這是社區為那些往往因為教育程度被忽視的民眾所做的，目的在投資他們的心靈啟發和熱情。」紐瓦克市長巴拉卡(Ras Baraka)說：「我們希望能打破世代的循環，協助他們拓展視野、運用合法的管道脫離暴力和毒品犯罪的環境，進而擁有成功的人生。」

自去年明尼蘇達州非裔佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察壓頸致死的事件爆發後，四處響起關於「削減警察預算」的口號，但紐瓦克當局並不買帳；隨著槍枝犯罪和謀殺率不斷上升，多數人仍認為警察在維護社區安全至關重要。

去年6月當局宣布為社會服務投入總金額1140萬元的預算，而且未資遣任何一名警務人員，更獲得高度支持，時任紐瓦克公共安全局局長安布羅斯(Anthony Ambrose)曾說：「未來我們將被更多人視為典範。」

今年只有22歲的沙庫爾(Sundiata Shakur)卻有著坎坷的人生，他的父親在他出生之前就死於一場車禍意外，據稱當時還有警察涉案；長大後他的兩個高中同學也遭到殺害，讓他成為置身於犯罪世襲環境中的經典案例。

不過沙庫爾並不想就此讓自己陷入哀痛的囹圄，他便登記參加紐瓦克公共安全局開設的財務管理和心理健康研討會，目前共有120名特殊背景的青少年和成人參加，課程為期八周，沙庫爾說：「如果我太過關注在這些令人難過的事上，終究會擊潰我的心靈。」

根據人口普查局的數據，非裔和西語裔人口在取得心理治療資源上最為弱勢；2017年間多達94%的非西語裔白人都可獲得心理治療相關的保險給付，但非裔和西語裔分別只有89%和84%。

警察 預算 非裔

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