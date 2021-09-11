染疫者激增 費城拉薩爾大學改上網課

費城拉薩爾大學開學第一個周末，校園感染新冠肺炎的人數激增39人，校方急忙宣布改成線上授課。(費城NBC電視台截圖)

費城 拉薩爾大學(La Salle University)開學第一個周末，校園感染新冠肺炎 的人數激增39人，校方急忙宣布改成線上授課。

費城拉薩爾共有4624名學生，首周課程結束便有四例確診，周末過後，6日激增39例，累計43例。

代理校長奧肖內西(Tim O'Shaughnessy)表示：「我們採取必要的暫時措施，因應疫情迅速激增的情況，相信這是合宜之計，並以師生及教職員的健康與安全為要務。」

費城拉薩爾的確診患者包括已接種疫苗 和未打疫苗的學生與教職員，校方的新冠肺炎統計表顯示，學生8月27日陸續返回校園後，至少47人確診，其中18名學生住在校園內，28人為通勤學生，另有一名教職員確診。

費城拉薩爾要求師生及教職員接種新冠疫苗，約85%的學生與教職員已完全接種，5%的人至少打一劑疫苗，另有特殊原因而豁免接種疫苗的個案。

費城要求大專院校的學生與教職員在10月15日前接種疫苗，賓州社區大學(CCP)上月宣布延後大部分的實體課至10月15日之後，並提供線上課程，期限過後仍未接種疫苗者，不得進入校園。

同比去年這個階段，天普大學(Temple University)與賓州州立大學(Penn State)3日較少確診個案，聖約瑟夫大學(St. Joseph's University)較多，維拉諾瓦大學(Villanova University)則持平，但後者本學期比去年晚六天開學。

費城拉薩爾官員關切勞工節假期後可能出現確診激增的情況，要求暫停面授一周。

「我知道你們會同意，這不是學期伊始的理想狀態，但這是艱難的決定。」奧肖內西說：「校方管理階層與防疫小組將持續密切觀察情況，並評估下個可行方案。」

他提醒師生及教職員加強防疫，留心新冠肺炎的輕微症狀，可能在季節交替時與過敏或流行性感冒搞混而被輕忽。