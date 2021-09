富比世全美大學排名 新州15大學上榜

普林斯頓大學在最新的富比世全美大學排行榜上位居全國第三。圖為該校校園一景。(Getty Images)

富比世(Forbes)8日公布今年全美各大學排名,新澤西州 共有15所大學上榜,除了普林斯頓大學(Princeton University)全州第一、全國第三外,其他14所榜上有名的新州 大學均未擠入全國前百大。

富比世指出,這份排名的評分依據是由富比世自行規畫設計,共有七大評分指標,分別是畢業校友薪資(20%)、學生申請就學貸款比例(15%)、畢業後賺回學費需要多少年(15%)、畢業率(15%)、畢業校友錄入富比世「美國 領導人名單」比例(15%)、輟學率(10%)及學術成就(10%)。

15所上榜的新州大學前五名包含:全國第三、新州第一的普林斯頓大學;全國第158、新州第二的史蒂文斯理工學院(Stevens Institute of Technology);全國第174、新州第三的新澤西大學(The College of New Jersey);全國第189、新州第四的新澤西理工學院(New Jersey Institute of Technology);全國第212、新州第五的羅格斯大學(Rutgers University)。

第六名至第十名為:全國第215的西東大學(Seton Hall University)、全國第223名的新澤西蘭堡大學(Ramapo College of New Jersey)、全國第277名的蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)、全國第293名的德魯大學(Drew University)、全國第352名的羅文大學(Rowan University)。

第11至第15名包含:全國第374名的狄金森大學(Fairleigh Dickinson University)、全國第394名的孟莫斯大學(Monmouth University)、全國第452名的斯托克頓大學(Stockton University)、全國第531名的聖彼得大學(St. Peter's University)、全國第538名的新澤西城市大學(New Jersey City University)。