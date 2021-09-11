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富比世全美大學排名 新州15大學上榜

編譯柯立偉／綜合報導
普林斯頓大學在最新的富比世全美大學排行榜上位居全國第三。圖為該校校園一景。(Getty Images)
普林斯頓大學在最新的富比世全美大學排行榜上位居全國第三。圖為該校校園一景。(Getty Images)

富比世(Forbes)8日公布今年全美各大學排名，新澤西州共有15所大學上榜，除了普林斯頓大學(Princeton University)全州第一、全國第三外，其他14所榜上有名的新州大學均未擠入全國前百大。

富比世指出，這份排名的評分依據是由富比世自行規畫設計，共有七大評分指標，分別是畢業校友薪資(20%)、學生申請就學貸款比例(15%)、畢業後賺回學費需要多少年(15%)、畢業率(15%)、畢業校友錄入富比世「美國領導人名單」比例(15%)、輟學率(10%)及學術成就(10%)。

15所上榜的新州大學前五名包含：全國第三、新州第一的普林斯頓大學；全國第158、新州第二的史蒂文斯理工學院(Stevens Institute of Technology)；全國第174、新州第三的新澤西大學(The College of New Jersey)；全國第189、新州第四的新澤西理工學院(New Jersey Institute of Technology)；全國第212、新州第五的羅格斯大學(Rutgers University)。

第六名至第十名為：全國第215的西東大學(Seton Hall University)、全國第223名的新澤西蘭堡大學(Ramapo College of New Jersey)、全國第277名的蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)、全國第293名的德魯大學(Drew University)、全國第352名的羅文大學(Rowan University)。

第11至第15名包含：全國第374名的狄金森大學(Fairleigh Dickinson University)、全國第394名的孟莫斯大學(Monmouth University)、全國第452名的斯托克頓大學(Stockton University)、全國第531名的聖彼得大學(St. Peter's University)、全國第538名的新澤西城市大學(New Jersey City University)。

根據富比世雜誌的美國大學排名，史蒂文斯理工學院在新州名列第二，在全國名列第158...
根據富比世雜誌的美國大學排名，史蒂文斯理工學院在新州名列第二，在全國名列第158。(取材自推特)

新州 新澤西州 美國

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