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羅格斯大學 學生未打疫苗禁止上網課

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州羅格斯大學四年級學生霍拉爾，原本預計最後一年的課程都將透過遠端學習完成；不過校方得知他尚未接種新冠肺炎疫苗後，卻仍拒絕讓他上課。(取材自推特)
新澤西州羅格斯大學四年級學生霍拉爾，原本預計最後一年的課程都將透過遠端學習完成；不過校方得知他尚未接種新冠肺炎疫苗後，卻仍拒絕讓他上課。(取材自推特)

新澤西州羅格斯大學(Rutgers University)四年級學生霍拉爾(Logan Hollar)，原本預計最後一年的課程都將透過遠端學習完成；不過校方得知他尚未接種新冠肺炎疫苗後，拒絕讓他上課。

霍拉爾家住蘇薩克士郡(Sussex)，距離位在新朗士維克(New Brunswick)的羅格斯校園超過70哩遠的距離，主修心理學的他只剩最後一年的學業；他認為自己並非高風險族群，不需要、也不想要接種新冠疫苗。

「我不屬於高齡族群，我很健康、而且我有運動的習慣，我也不覺得新冠肺炎有那麼可怕，」今年22歲的霍拉爾說：「我不在意其他人是不是有打疫苗，但我認為沒有任何人該被強迫。」

去年春天羅格斯大學是全國第一所大專院校宣布要求各分校的所有學生接種新冠疫苗，不過並未強制規定學生只能遠端學習，但當時霍拉爾所有的學分仍透過線上完成，他強調：「校方3月公布政策的時候，我仔細閱讀過所有的內容，上面說如果你計畫回到學校才需要接種。我認為我不符合這個條件，畢竟我所有的課程都是線上的。」

霍拉爾指8月6日前他仍可使用學校的電子郵件和選課系統，直到校方要求學生填寫一份有關疫苗接種狀況的問卷，他勾選「不適用強制接種疫苗」的選項，提交問卷後也沒有收到任何通知，以為就這樣沒事了。

直到8月27日霍拉爾準備使用線上系統繳交學費時，才驚覺他的羅格斯電子郵件帳號已無法登入；他致電校方的疫苗專線後，對方回覆即使只註冊線上課程，他仍需要接種疫苗。

羅格斯大學發言人朵莉·德夫林(Dory Devlin)聲稱：「所有課程註冊為線上授課，與透過全職線上課程所獲得的學位，兩者並非相同。」

事後霍拉爾雖然持續與校方交涉、也試著申請疫苗豁免，但最終仍以「不接受8月23日之後的申請」為由被校方拒絕；不過霍拉爾也已無心留在羅格斯：「我已經不在乎能不能登入我的帳號了，我不需要留在這裡。」

疫苗 新冠肺炎 新澤西州

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