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賓州強制校園戴口罩 反對者告上聯邦法院

編譯柯立偉／綜合報導
賓州衛生廳已頒布校園口罩強制令，有家長團體認為州衛生廳過度擴權，因而告上聯邦法院。圖為賓州一群家長和學生抗議強制戴口罩。(美聯社)
賓州衛生廳已頒布校園口罩強制令，有家長團體認為州衛生廳過度擴權，因而告上聯邦法院。圖為賓州一群家長和學生抗議強制戴口罩。(美聯社)

為了防範新一波Delta變種病毒疫情肆虐，賓州衛生廳已頒布校園口罩強制令，規定不論教職人員、學生或訪客，任何進入賓州包含幼稚園在內各級學校的人均必須戴上口罩；有家長團體認為州衛生廳過度擴權，因而告上聯邦法院，請求撤銷違法行政處分。

本件行政訴訟案件原告方包含巴特勒郡(Butler)、滑石郡(Slippery Rock)的學生家長，及州參議會臨時議長柯曼(Jake Corman)；原告方律師金恩(Thomas King III)指稱，是否實施口罩強制令應由個別學校自行決定，而不應由州衛生廳在沒有法源依據的狀況下統一規定。

不過，州長沃爾夫(Tom Wolf)仍為強制口罩政策辯護；他說：「當前疫情嚴峻，若不實施口罩強制令將讓更多的學童染疫，我別無選擇。」

但是金恩律師則認為州長沒有回應道原告方的論點，金恩律師說：「現在的法律爭點不是『戴口罩有沒有用』，而是『州衛生廳是否有權頒布此項政策』，州衛生廳在此事件上已經過度擴張其職權。」

金恩律師指出：「即便國難當頭，每位國民也應該受到憲法保障，享有應享有的權利；這次疫情期間，政府職權已經擴張得太多了。」

共和黨籍州眾議員柏斯汀(Aaron Bernstine)也認為政府過度擴權，是否強制教職員工生戴口罩的作法應下放到各級學校自行決定；柏斯汀議員說：「幾個月前沃爾夫州長才說不會強推口罩強制令，現在似乎言行不一致。」

柏斯汀議員強調，是否戴口罩應屬人民自由，因此孩子戴不戴口罩也應該讓父母自行決定；他說：「比起州長和州衛生廳，父母才是能為孩子作出最有利決定的人。」

口罩 疫情 賓州

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