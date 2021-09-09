新州最大酪農場遭龍捲風摧毀 數百隻牛受傷受困

志工幫忙修建農場毀壞的建築屋頂。(美聯社)

新澤西州馬利卡山丘(Mullica Hill)的一座酪農場Wellacrest Farms，上周遭EF3等級的龍捲風 襲擊，農場不僅剩斷壁殘垣、數百隻牛受傷受困，所有作物都毀於一旦，讓農場主人瑪莉安和威利‧埃庫斯(Marianne and Wally Eachus)不知如何是好，只能長嘆：「我們該怎麼辦呢？」

上周暴風雨侵襲的期間，賓州與新州 一帶共出現七個龍捲風；瑪莉安回憶當天的情況，夫妻倆在吃晚餐時突然收到手機通知龍捲風警報，天空已烏雲密布，傳出轟隆陣陣聲響，兩人隨即躲進地下室。

龍捲風過境後，埃庫斯夫婦看著他們的酪農場發愣，兩座巨大的糧倉都已倒塌，還有其他一些穀倉只剩水泥柱、屋頂全被掀開，器具也破壞殆盡，周圍的樹木被連根拔起，撞進一旁老舊的農舍，據稱現場「到處都只能看見金屬、木頭和瓦礫的殘骸」。

在倒塌的穀倉底下還有數百隻母牛受困，13隻死亡，受傷的更是不盡其數；龍捲風來襲時，仍有幾隻牛正在擠奶，工作人員來不及逃脫只能暫時找遮蔽處藏身，眼睜睜看著牛一隻隻被捲進漩渦；直到6日上午仍有將近100隻牛失蹤，不過所幸沒有其他生物死亡。

除了龍捲風，艾妲颶風(Hurricane Ida)也帶來滂沱的雨量和洪水，東部六州傳出至少50人死亡，其中一半以上都在新州。

Wellacrest Farms於1943年成立，堪稱新州最大的酪農場，最初由威利的父母所經營，直到20年前才由夫妻倆繼承；該農場每年生產超過1700萬磅的牛奶 ，共飼養1400隻牛，半數都負責生產牛奶，同時也販售其他農作物。

災情傳出後，許多親朋好友和熱心民眾都趕來幫忙，當地一些小公司提供挖土機協助解救牛隻脫困，其他人幫忙修復電力、排水系統，還有清理四散的瓦礫；其他同行也有人在線上募款平台GoFundMe上為埃庫斯夫婦發起募款，截至6日已募得6萬元。