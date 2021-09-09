地球暖化氣溫上升…颶風為新州帶來強降雨

侵襲美東的艾妲風暴，為新州帶來可觀降水，使民眾生活大為不便。圖為新州索梅維爾的街道成水鄉澤國，汽車幾乎被淹沒。(美聯社)

颶風 艾妲(Ida)橫掃美東地區，為紐約、新澤西州 、賓州、德拉瓦州等地帶來百年一遇的致災性強烈降水；百賽克郡(Passaic)郡長羅拉(Hector Lora)就表示洪水 程度「讓人大吃一驚」。新澤西先鋒報(NJ Advance)為此訪問了氣象專家，整理出了颶風降水何以對新州造成重大的影響。

長年以來科學家就不斷警告，地球暖化將會使夏季颶風更具毀滅性，今年入夏以來侵襲美東的亨利(Henri)與艾妲兩個颶風，就為新州帶來可觀降水，使民眾生活大為不便。國家航空暨太空總署(NASA)氣候學家凱特．馬弗爾(Kate Marvel)表示，氣溫上升時，吸水力就會增加，導致降水強度加大。

她說：「現在地球平均溫度比工業革命時期高1.2度，這樣的趨勢代表大氣中的水分比以往更多，因此強降雨發生的機率也就比較高。」

強降雨機率提高所造成的直接負面影響，就是現有設計的防洪設備不堪使用的問題。1日晚間社群媒體上出現多張美東地區淹水照片，從普通馬路到紐瓦克(Newark)機場的行李轉盤，全部都因颶風過境被泡在大水中，顯見美東防洪能力不足的問題。

蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)地球環境學教授拉潘克(Pankaj Lal)就說：「強降雨導致的大範圍淹水災情還會繼續上演，因為美東地區的防洪系統是百年前設計的，已不完全符合現在的氣候型態。」

羅文大學(Rowan University)環境科學教授安德拉．加納(Andra Gardner)也同意拉潘克教授的說法，並進一步指出過去認為的「50年一遇等級洪水」或「100年一遇等級洪水」的定義，可能有重新思考的必要。

她說：「這些標準是在氣候相對穩定的時代所建立的，但我們現在正在經歷『氣候變遷』，因此我們應該更深入了解變化的模式，進而調整防洪建設。」