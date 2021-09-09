新州克利斯奎爾中學積水嚴重 2022年才開放實體授課

艾妲熱帶風暴帶來的豪雨，導致新州博根郡的克利斯奎爾中學因為校園積水嚴重，預計要到2022年才能真正開放實體授課。圖為該校教室進水。(取材自推特)

新澤西州 博根郡(Bergen)的克利斯奎爾中學(Cresskill Middle/High School)在遭遇百年一遇的洪水後，因校園積水嚴重，預計要到2022年才能真正開放實體授課。

當地督學柏克(Michael Burke)指出，克利斯奎爾中學預計要花上數月的時間才能完成清潔及設備修復的相關工作 ，因此已向教育 廳申請將本學期授課模式改成線上教學。不過隨著整修進度的推移，有可能在11月時先行恢復部分年級的實體授課課程，目前正在進行規劃及尋找替代教室。

對於艾妲颶風造成的災情，柏克坦言始料未及。他表示，原本預估停車場可能會淹水，但應該不至於波及建築物。柏克說：「我原本預估隔天早上積水就會消退，師生應該可以正常上班上課。」

然而，1日晚間11時許，柏克就接到通報，有夜班清潔人員被困在學校出不來，消防局人員雖嘗試撤離，但因積水太深無法靠近，最終只能讓受困人員撤往學校唯一一個沒有淹水的體育館度過一夜，隔日再行救援。

隔天早上柏克趕到學校，打開校門的那一刻簡直無法看出來這地方曾經是一個學校。放眼望去所有地方都被抹上一層厚厚的泥土。他說：「我大概只花30秒，就決定向教育廳報告，今年改線上教學。」

不過好在學校主體建築穩固，沒有因這次風災造成結構性影響，因此災後復原的重點主要是在環境清潔、設備重置及電子設施修復，尚不需要重蓋大樓。柏克表示，可能還要幾個月的時間才能完成復原工作，希望2022年初能讓部分年級恢復正常上課。