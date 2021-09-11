我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「台灣代表處」有象徵意義 美學者分析對三邊關係衝擊

美稱無人機狙殺IS成員 擊斃卻是人道組織人士

資深經紀金小姐特別推薦 Fort Lee 豪華 Co-op 無敵景觀 1800呎全新裝修 $249.000

新澤西訊

  本週擁有豐富地產交易經驗的金小姐（Lan“Corina”Kam）為您推薦一處位於新州北部Fort Lee黃金位置的好公寓。

  這是坐落在新澤西Fort Lee的全新裝修豪華公寓，一共有3個房間和2個全浴室，1800多呎，房間舒適，寬敞明亮，窗外景色無敵，華盛頓橋，哈德遜河景盡收眼底，遠處眺望曼哈頓天際線景觀讓您卸下一天的疲憊，和家人享受溫馨的時光。小區有24小時門衛，治安好，社區擁有完善的配套設施：籃球場，網球場，兒童室內遊樂場，大型室外游泳池，健身房以及室外燒烤區，社區公園更是環境宜人，您可以茶餘飯後在此散步。社區周圍餐聽、商超、圖書館、醫療、教育機構林立，公交線路繁多，來往紐約十分方便。好房不等人，趕快聯繫金小姐預約看房吧！

  金小姐從事地產行業十餘年，專精新州北部Bergen、Hudson、Morris等好區房屋及法拍屋，為人誠信、負責、專業，精通國語、粵語、英語，可為您提供房屋買賣、估價、管理等“一條龍”服務，是您購置房產的得力幫手！電話：201-982-7900；電郵：[email protected]

新州 健身 紐約

上一則

北美雲來集講壇 藏經如何寫在佛光人的臉上

下一則

費城鴻基工程顧問公司 45 年經驗 一條龍服務

延伸閱讀

拜登批准紐、新州重大災區 救濟金最高3.4萬

拜登批准紐、新州重大災區 救濟金最高3.4萬
艾妲受災紐約、新州地區民眾 最高可申請3.4萬救濟金

艾妲受災紐約、新州地區民眾 最高可申請3.4萬救濟金
新州30家戲院新規 看電影需有打新冠疫苗或PCR陰性證明

新州30家戲院新規 看電影需有打新冠疫苗或PCR陰性證明
新州房地產熱 庫存創新低 肯登郡只剩852件

新州房地產熱 庫存創新低 肯登郡只剩852件
亨利颶風襲紐約 州長宣布緊急狀態 非必要別出門

亨利颶風襲紐約 州長宣布緊急狀態 非必要別出門
紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停

紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停

熱門新聞

女警麥金尼稱自己在該分局臥底執勤時遭性侵，對法官的裁決，感到「自己再次受到傷害。」(ABC畫面截圖)

臥底按摩院查案竟遭性侵 德州女警卻面臨更難堪處境

2021-09-04 18:25
維州和馬州分別在2021年「全美工作最勤奮州」排行榜中，居第八和第11名。（記者張筠 / 攝影）

全美工作最勤奮州 這州排第1 德州第3 新墨州墊底

2021-09-04 17:01
Zelle應用軟體方便支付各種款項與轉帳，吸引越來越多消費者使用，也因此成為詐騙份子的工具。(特派員黃惠玲╱攝影)

轉帳給自己？ 芝加哥Zelle用戶遭詐騙 她們3500元都飛了

2021-09-04 17:17
受疫情反彈影響，包括西南航空在內，近日機票預定與價格均出現下跌情形。(特派員黃惠玲／攝影)

「疫」外便宜 相同班機起降 來回機票跌逾6成

2021-09-10 10:48
乾涸的德州西部一萬年前曾經有過一個綠州，近日奇蹟般出現綠洲現象。(KHOU畫面截圖)

消失一萬年前綠洲 驚喜再現德州沙漠

2021-09-10 18:22
德州休士頓一家七口全染新冠。（FOX）

學校隔板比紙還薄 幼童帶病毒回家 7口全中招

2021-09-10 17:56

超人氣

更多 >
掃娘初見成效？ 中國男藝人留鬍子、秀肌肉展現野性風

掃娘初見成效？ 中國男藝人留鬍子、秀肌肉展現野性風

協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責

協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責
台國安高層赴美會談 美國可能同意台灣駐美代表處更名

台國安高層赴美會談 美國可能同意台灣駐美代表處更名
911瞬間定生死 男老闆下樓活命 女員工上樓罹難

911瞬間定生死 男老闆下樓活命 女員工上樓罹難

4華人溺斃地下室 強制清空…早因非法改建、出租屢遭投訴

4華人溺斃地下室 強制清空…早因非法改建、出租屢遭投訴