費城鴻基工程顧問公司 45 年經驗 一條龍服務

鴻基工程顧問公司總裁陳建開夫婦，歡迎裝修業者及各界僑胞洽詢惠顧。

費城 「鴻基工程顧問公司」從申請賓州、新澤西州 、馬里蘭州、德拉瓦州所有工證，從策畫工程圖、助工程檢查，至順利竣工，一條龍服務。

據公司總裁陳建開表示，他是大費城四州地區第一位從事裝修工程的華裔 ，鑒於大批不諳英語的新移民投入裝修界，他以多年的經驗協助許多業者遵照州市政府的法律規定申請各類執照及監督施工，讓顧客、裝修業主及政府主管單位三方面都能滿意的情況下順利完工。鴻基工程擁有500萬保險，這是一般業者很少提供的保障，為顧客申請所有開工證，工程師長駐測畫工程圖。

陳建開總裁現任賓州公證員，市府公文辦理員，曾是已故費城區國會議員華裔事務顧問，前多任費城市長華裔事務顧問。持有費城、賓州、新澤西州、馬里蘭州、德拉瓦州土木、水、電工程執照，有持牌工程師長駐服務，大小工程歡迎洽詢。

鴻基為各階層生意業者或私人辦理餐館、雜貨店，裝修工牌照，服務包括聯邦、州府及市府,解決所有裝修建築上難題，指導施工和輔助檢查通過，為工商和住宅樓宇建築設計服務，解決和修改新舊建築的各類問題;測畫工商餐館私人住宅圖，為各建築裝修業者或私人領取水電局建築開工許可證。

鴻基另有提供各種文件翻譯、公證，代辦公司成立及各種移民申請等服務。

鴻基工程顧問華埠總公司地址：1009 Race St. Phila, PA19107,電話:267-928-2888 ,267-858-4410, Fax: 267-928-2713 ，Email:[email protected]