所有洪水受災戶都能獲得保險理賠嗎？ 請聽保險專家韓博士說分明

2021年9月1日，紐約 、新澤西、賓州等地區遭到了暴風雨的襲擊，不少商家、餐館都深受其害。業主們頻頻詢問保險 會不會賠？聽聽具有多年從事保險行業的韓博士怎麼說：“在這裡拋磚引玉一下！

從事保險行業多年的韓俊博士表示，與水相關的理賠，保險公司會不會賠取決於水的走勢！一般分為三種:

第1種-自上往下的水。舉例說明第1種情況比如屋頂窗戶被風吹壞，雨水沿著屋頂和窗戶上往下流進屋內而引起的損失，這類損失一般保險公司會賠。

第2種-平面水。舉例說明第2種情況外面下大雨，雨水沿著地的表面從牆根流進屋內。這類損失一般保險公司不會賠，除非客人有買洪水保險。

第3種-自下往上的水。舉例說明第3種情況,比如家中地下室有抽水的Sump pump，因為停電sump pump 不工作，水從地下湧上來淹沒地板地毯及傢俱。這類損失保險公司是否會賠，要看客人有沒有water backup coverage。如果有，保險公司會賠。Water backup coverage不是保單的標準配置，在購買保險時，需向經紀人要求增加購買。

韓博士表示，以上的解釋只是一般規則。具體是否理賠要以自己的保單條款為準及具體情況區別對待。有關各類保險的問題請聯繫韓博士。商業、醫療、房屋、汽車、各行各業無論是倉庫、工廠、公司、餐館、洗衣店、商店、商業公寓樓、超市、工程裝修、美容美甲店、及個人房屋和車輛，韓博士都能面面俱到的給您最大的幫助。希望大家都能在這次的暴風雨中安然度過，同時瞭解保險知識，歡迎來電諮詢908-287-2080/908-672-1414;

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