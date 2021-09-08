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足球賽槍擊案8歲童中槍亡 疑因警開槍還擊

編譯林育正／綜合報導

上周德拉瓦郡(Delaware County)一場高中美式足球賽場外，有槍手自人群開槍，這場槍擊案造成八歲的芬塔.比利提(Fanta Bility)身亡；地區檢察官史托史泰莫(Jack Stollsteimer)表示，女童可能死於開槍還擊的警察槍下。

史托史泰莫透過聲明表示，初步調查顯示，上周五的槍擊案中，在學院公園高中(Academy Park)外，另外三名沙龍山(Sharon Hill)警察可能傷及另外三人，包括比利提擔任啦啦隊員、在離場時受到擦傷的姊姊。

雖然檢方公布更多細節，但尚未能辨識率先開火的槍手身分；史托史泰莫並未透露警察是否將被控罪，或有其他人涉入本案，但表示檢調單位仍有許多調查需要進行。

槍擊發生在學院公園高中和潘斯貝瑞高中(Pennsbury High)的球賽後，比利提特地前往比賽現場為姊姊和上場比賽的表哥加油打氣卻遇上死劫，讓社區悲痛不已。

比利提家庭的律師卡斯特(Bruce Castor Jr.)表示，一家人還感到相當震驚和悲痛；卡斯特表示，警察有可能被起訴讓人感到五味雜陳；他表示：「我們不樂見警察陷入必須開槍的情況，但事實還是需要釐清。」

開槍的警察目前已被停職接受調查，當地警察工會主席費茲傑羅(Joseph Fitzgerald)表示：「我們希望向比利提的家人和朋友，她的姊姊和兩位受害者致意。我們的員警將全力配合調查。」

史托史泰莫也呼籲任何有槍擊案線索的民眾向警方回報，協助指認槍手；槍手當天在比賽結束後開槍，引發觀眾騷亂奔跑找掩蔽，隨後警察開火還擊。

史托史泰莫也表示，他答應比利提家庭「我們將持續調查，直到所有疑點被釐清和正義得以伸張。」

警察 槍擊 足球

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