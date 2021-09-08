新州17歲少女陳屍森林 兇手22年後落網

新州塞拉維爾的17歲少女南西‧諾加1999年被發現陳屍林區，22年後警方逮捕了涉案的49歲男子。(塞拉維爾警局照片)

新澤西州 一名49歲男子西曼斯基(Bruce A. Cymanski)日前遭警方逮捕，他被指控在1999年謀殺該州塞拉維爾(Sayreville)的一名17歲少女南西‧諾加(Nancy Noga)；此案為當地沉寂最久的懸案，靠著現代鑑識科技的進步，終於在22年後破案。

檢方指出，西曼斯基涉嫌殺害諾加，並被以一級謀殺罪、一級重罪謀殺(felony murder)、一級嚴重性侵 犯(Aggravated Sexual Assault)、一級綁架和三級非法武器持有的罪名起訴。

警方表示，1999年1月7日諾加打工結束後一直沒有回家，他的家人雖然立刻通報失蹤，警方卻在五天後發現諾加陳屍在塞拉維爾的迷你廣場購物中心(Mini-Mall Plaza Shopping Center)後方、一座被白雪覆蓋的森林；驗屍報告證實諾加的死因是被鈍器重擊。

雖然案件懸而未解超過20年，檢方從未放棄調查；密德薩克斯郡(Middlesex)檢察官尤蘭達‧西科(Yolanda Ciccone)說：「自從諾加死亡後，檢方從未放棄為她追求正義，而現代科學辦案的工具更佳進步，終於讓我們的努力有了結果。」

警方表示，透過DNA分析服務公司Parabon NanoLabs首席基因遺傳學家西西‧摩爾(CeCe Moore)的追蹤，才鎖定西曼斯基涉有重嫌；經過一番追逐後，西曼斯基終於在自家附近被捕，隨後被送往當地監獄監禁，等待該案舉行聽證會。

塞拉維爾警察 局長澤博斯基(John Zebrowski)表示：「多位刑警和執法人員過去20年來努力不懈的調查，終於破案；我們從未放棄追查任何一條線索，今天我們逮捕了西曼斯基，距離為受害者家屬伸張正義只差一步。」