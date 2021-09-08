費城餐館齊動員 機場送餐贈難民

40名阿富汗難民日前被困在費城國際機場，志工們不到三個小時就將80份餐點送到機場。圖為阿富汗人在費城國際機場等待搭乘巴士。(美聯社)

40名阿富汗 難民滯留在費城 國際機場 過夜，一直希望協助難民的費城一家台菜餐館華裔東主倪茱蒂(Judy Ni, 音譯)獲知消息後，儘管人在外地，立即協調同業一起為這群難民準備餐點，從食材、烹煮到運送，不到三小時就把40人，每人兩份的餐點送抵機場。

近日費城機場陸續有數百名阿富汗難民抵達，聯邦急難管理局(FEMA)與賓州非營利組織NSC和HIAS Pennsylvania也加強合作安置難民；通常難民們會在機場等約20分鐘，再被送往安置處讓他們洗澡和用膳。

費城一家餐廳老闆倪茱蒂(Judy Ni，音譯)一直都很希望能為難民們做點什麼，她也曾詢問過上述單位是否需要協助，但都被婉拒；不過就在上月30日晚間8時，她收到一封訊息，告訴她有40位難民被困在費城機場等待另一架軍機，這些難民得在機場過夜。

這封訊息來自另一個非營利組織「世界中央廚房」(World Central Kitchen)，幾分鐘之內倪茱蒂就策動一群志工上陣，並且用最快的速度與配合的餐廳取得聯繫。

其實當倪茱蒂收到訊息時人正在外地，不過她立刻與程式應用平台「浪費太可惜」(Too good to go)的代表人艾比‧史坦(Abbe Stern)聯繫；該平台平時就與許多餐廳合作，協助他們販售多餘的食物。

據稱，史坦接到訊息時人正在酒吧玩射飛鏢，但她立刻給她最新簽約的合作夥伴、一家清真料理餐廳Pasha's Halal Food打電話；一名員工尤克賽爾(Serhat Yuksel)接到通知後，該餐廳便以最快的速度開始製作40人份的食物。

接著史坦又和另一家合作餐廳Healthy Picks deli聯繫，兩位老闆塔瑞克和馬利克‧納紹爾(Tarek and Malik Mohamed Nahshal)也熱情加入，協助準備額外的40份餐點。

另一個非營利組織The Merchants Fund執行主任吉兒‧芬克(Jill Fink)則是提供運送的服務；當第一波40人份的餐點完成時，芬克在晚上9時之前就已前往取餐；不到11時，80份餐點就已全部送達。