我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山疫情回落 Mu變種傳染未見更強

長榮「台北-芝加哥」即起停飛 1500名飛行員普篩

未打疫苗學生 新州建議每周檢測 各學區有決定權

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西州長墨菲建議，未接種新冠疫苗的學生應每周定期接受檢測。(美聯社)
新澤西州長墨菲建議，未接種新冠疫苗的學生應每周定期接受檢測。(美聯社)

新澤西州長墨菲 (Phil Murphy) 團隊本周建議，未接種新冠疫苗的學生應每周定期接受檢測；但這項計畫需要父母或監護人同意，各學區也可自行決定是否參加，但教師和學校工作人員如未接種疫苗，則必須定期檢測。

新州衛生廳長茱蒂‧佩西奇利(Judy Persichilli)說，如果檢測、預防策略雙管齊下，可及早發現新病例、防止疫情爆發、降低病毐進一步傳播的風險。

佩西奇利高度鼓勵所有幼稚園到12年級(K-12)學校制定篩檢計畫，藉以辨識無症狀的感染者，防止病毐傳播；她說，各學區應根據該區新冠病毐活躍指數(COVID-19 Activity level, CALI)決定檢測頻率。

佩西奇利說，在病毐低傳播地區，學生篩檢可能沒有必要，但在活躍度中、高或非常高（黃、橙和紅色）的地區，對於未完全接種疫苗學生（或隨機抽樣10%學生）應至少每周篩檢一次。

對於已完全接種疫苗的學生，則未建議檢測；目前，年滿12歲的兒童有資格接種疫苗，佩西奇利說，12至17歲兒童中，55% 至少接種一劑疫苗，約 44%已完成接種。

墨菲表示，新州打算花費 2.67 億元聯邦資金為教師和學校工作人員定期檢測。

新州新增檢測陽性的七天平均值為1693例，比一周前少2%，但仍比一個月前新一波病例開始激增時高94%；在上月28日攀至1747例高峰後，最近幾天平均數字走低。

新澤西州的全州傳播率本月1日下降至1.08，但數字超過1表示每個新病例會導致一個以上的額外病例，也表示該州疫情仍有待進一步控制。

新州數據顯示，該州17 個多月以來的新冠死亡數達2萬6902 例，其中2萬4171 例確認，2731 例有可能，是全美人均新冠病毒死亡數最多的一州。

檢測 疫苗 新州

上一則

AmeriStar Casino & Hotel提供全方位娛樂服務國際市場發展總監David Shu表示 將與社區緊密合作

下一則

美京華人活動中心 排舞瑜伽古箏開班

延伸閱讀

聯邦失業津貼4日停發 新州50萬人受影響

聯邦失業津貼4日停發 新州50萬人受影響
新州州長競選辦公室性醜聞受害者 促共和黨撤訪談影片

新州州長競選辦公室性醜聞受害者 促共和黨撤訪談影片
新澤西州將設新冠疫苗補強針大型接種站

新澤西州將設新冠疫苗補強針大型接種站
致函拜登 新州州長：歡迎阿富汗難民

致函拜登 新州州長：歡迎阿富汗難民
新澤西州長致函拜登：花園州敞開雙臂 歡迎阿富汗難民

新澤西州長致函拜登：花園州敞開雙臂 歡迎阿富汗難民
不顧家長反對…新州學校 新學年強制戴口罩

不顧家長反對…新州學校 新學年強制戴口罩

熱門新聞

反對戴口罩和採取其他防疫措施的男子華勒斯命喪新冠肺炎。(KXAN電視台)

鼓吹摘口罩 染疫就醫前亂投藥 德州男子終不敵新冠

2021-08-29 20:32
億萬富豪鮑爾森看好房市，但看衰比特幣。(John Paulson臉書)

預測虛擬貨幣會跌到0 億萬富翁鮑爾森看好房市

2021-08-31 17:30
CDC最新報告顯示，伊州6月下旬的一場教會夏令營與會議活動，造成180人感染新冠病毒，其中22人完全接種。(pexels)

CDC：伊州教會夏令營爆感染 180人確診 22人完全接種

2021-08-31 14:55
提法妮雪利檢東西回家，像挖到寶。(紐約郵報／ZUMAPRESS.com)

叛逆媽養活四兒只靠拾荒 秘訣好簡單 網路吸粉200萬

2021-08-30 18:36
休士頓Tilley和Outhouse夫妻遭房東驅逐，家具被扔到外面。（休士頓公共媒體）

房東拒收補償金強行逐客 年輕夫妻慘與幼女分離

2021-08-31 18:50
在美完全接種的奈特夫婦，卻在希臘被隔離，感到無奈。(ABC8)

他們47周年遊輪婚慶 困希臘兩度隔離自嘲在監獄度過

2021-08-29 19:53

超人氣

更多 >
美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者

美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者
颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據

颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據
撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢

撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢
「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走

「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走
趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情

趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情