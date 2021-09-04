未打疫苗學生 新州建議每周檢測 各學區有決定權

新澤西州長墨菲建議，未接種新冠疫苗的學生應每周定期接受檢測。(美聯社)

新澤西州長墨菲 (Phil Murphy) 團隊本周建議，未接種新冠疫苗 的學生應每周定期接受檢測 ；但這項計畫需要父母或監護人同意，各學區也可自行決定是否參加，但教師和學校工作人員如未接種疫苗，則必須定期檢測。

新州 衛生廳長茱蒂‧佩西奇利(Judy Persichilli)說，如果檢測、預防策略雙管齊下，可及早發現新病例、防止疫情爆發、降低病毐進一步傳播的風險。

佩西奇利高度鼓勵所有幼稚園到12年級(K-12)學校制定篩檢計畫，藉以辨識無症狀的感染者，防止病毐傳播；她說，各學區應根據該區新冠病毐活躍指數(COVID-19 Activity level, CALI)決定檢測頻率。

佩西奇利說，在病毐低傳播地區，學生篩檢可能沒有必要，但在活躍度中、高或非常高（黃、橙和紅色）的地區，對於未完全接種疫苗學生（或隨機抽樣10%學生）應至少每周篩檢一次。

對於已完全接種疫苗的學生，則未建議檢測；目前，年滿12歲的兒童有資格接種疫苗，佩西奇利說，12至17歲兒童中，55% 至少接種一劑疫苗，約 44%已完成接種。

墨菲表示，新州打算花費 2.67 億元聯邦資金為教師和學校工作人員定期檢測。

新州新增檢測陽性的七天平均值為1693例，比一周前少2%，但仍比一個月前新一波病例開始激增時高94%；在上月28日攀至1747例高峰後，最近幾天平均數字走低。

新澤西州的全州傳播率本月1日下降至1.08，但數字超過1表示每個新病例會導致一個以上的額外病例，也表示該州疫情仍有待進一步控制。

新州數據顯示，該州17 個多月以來的新冠死亡數達2萬6902 例，其中2萬4171 例確認，2731 例有可能，是全美人均新冠病毒死亡數最多的一州。