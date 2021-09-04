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紀念金門集團董座胡運熹 乒乓賽競技 名次出爐

記者劉偉／新澤西州報導
愛迪生金門超市總裁王饒龍(右起)、美國國際乒乓學院院長葉瑞玲、胡知宇律師共同主辦了「紀念金門集團董事長胡運熹先生乒乓球錦標賽」。（葉瑞玲提供）
愛迪生金門超市總裁王饒龍(右起)、美國國際乒乓學院院長葉瑞玲、胡知宇律師共同主辦了「紀念金門集團董事長胡運熹先生乒乓球錦標賽」。（葉瑞玲提供）

新澤西州華人企業人士胡運熹今年6月5日病逝，享年79歲；為表達新澤西各界對他的追思，由金門超市、美國國際乒乓學院(LYTTC)、胡知宇律師樓聯合主辦的「紀念金門集團董事長胡運熹先生乒乓球錦標賽」(Wellman Memorial Open )，日前在美國國際乒乓學院舉行。

胡運熹之子、愛迪生金門超市總裁王饒龍、美國國際乒乓學院院長葉瑞玲、胡知宇律師與50多位各族裔選手當天參加活動。

開賽前與會者默哀一分鐘來紀念胡運熹；王饒龍帶著一對兒女參加了開幕式並致辭，他分享了父親助人為樂、為社區建設與慈善事業所做的貢獻；胡知宇和胡運熹的生前好友也表達了對他一生的肯定和懷念。

比賽共分三項美國乒協積分組項，分別是1350分以下，1900分以下和公開組，賽期兩天；參賽選手年齡從八歲至75歲不等。

在1350分組的比賽中，十歲的Kevin Doyle和八歲的姚志瑜(Melvin Yao)分別獲得冠亞軍；1900分組中，來自費城的Eugene Cristoaica奪冠，來自紐約的Ali Ammar獲得亞軍；公開組則由16歲的周熙成獲得冠軍，Darius Fahimi獲亞軍，Adi Sareen獲季軍，Eliel Sosis獲第四。

周熙成上個月在全美錦標賽中獲得19歲組男子單打冠軍，而Darius Fahimi獲得15歲組男子單打冠軍，他們將跟隨美國隊教練Cory Eider，代表美國參加9月11日至19日在多明尼加共和國舉行的泛美青少年錦標賽。

美國 新澤西州 紐約

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