孩童拿不出接種證明難出行 費城放寬限制

賓州衛生廳規定，民眾只要戴口罩，就可出入州內所有雜貨店、藥局、緊急照護中心。(美聯社)

隨著Delta變種病毒肆虐全美，費城許多室內空間遵循州衛生廳的防疫 指示，要求顧客必須出示疫苗 接種證明，同時戴口罩 方許出入；然而，12歲以下兒童由於尚不符合疫苗接種資格，自然無法提出相關證明，許多帶小孩出門的父母因而向州衛生廳陳情，表達他們12歲以下的孩子因無法出示接種證明，而形同坐牢的窘境。

賓州衛生廳代理廳長雪瑞兒．貝提高爾(Cheryl Bettigole)日前做出正面回應，表示賓州所有雜貨店、藥局、診間、緊急照護機構中，只需要全程戴口罩即可出入，這些營業處所或醫療機構不得要求出示接種證明。

貝提高爾指出，政策的修訂將使父母更易帶孩子出門。她說：「如此一來，父母就不用擔心沒辦法在帶著孩子逛街時，隨意走入一間商店購物了。」

然而，其他室內處所尚未一體適用上述規定，要求出入顧客出示疫苗證明的商家仍不會允許無法出示接種證明的12歲以下兒童進入。例如父母最可能帶孩子出門的前往的地方是餐廳，但餐廳並非州衛生廳指名不得強制要求出示接種證明的四個場所之一，造成帶孩子外食的父母被迫只能在室外用餐，且無法讓孩子使用餐廳廁所。

貝提高爾在聲明中說，12歲以下尚未接種疫苗的兒童倘「全程戴口罩且速進速出地使用餐廳廁所」，並不違反防疫規定。

此外，貝提高爾也說，針對像是婚禮等在餐廳內「包場式」、「封閉式」、賓客人數均能掌握的聚餐，包場的顧客可自行與餐廳協調，允許未滿12歲的兒童全程戴口罩即可參加；她表示：「這些防疫規定的目的是為了要維持大家的健康而非限制自由，我們還是希望民眾能有快樂的生活。」