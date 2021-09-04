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費城水費9月漲3.6% 一年後漲更多 2年漲幅達10.3%

編譯林育正／綜合2日電
費城水費在9月1日起漲價3.6%，明年將漲更多。(Getty Images)
費城水費在9月1日起漲價3.6%，明年將漲更多。(Getty Images)

費城水費在9月1日起漲價3.6%，明年將漲更多。

若每個月的自來水用量為50立方呎，水費將從66.73元漲價至69.15元；但從2022年9月1日起，同樣的用量將再漲價4.43元至73.58元，兩年漲幅達10.3%。

雖然費城市區水費調漲，但仍比由賓州自來水公司(Aqua Pennsylvania)收費的郊區住戶低；市區的水費僅有約郊區住戶水費加上廢水處理費的一半。

賓州自來水公司近期要求州政府官員同意漲價17.9%，若同時使用自來水和污水服務，每月必須支付155元；相較之下，市區的費用在2022年將達到73.58元。

費城自來水委員會主席海曼(Randy Hayman)表示：「我們必須維護和升級基礎設施，因此自來水和污水處理費，在費城地區和全國都有漲價的趨勢。最近幾次停水，就能感受到我們必須投資，建設可長期使用，值得仰賴的系統。」

費城自來水局因為新冠肺炎疫情，已延後漲價一年，在2月已要求水費委員會分兩階段漲價17.6%，來到每月78.45元；不過漲價的要求遭市議會反彈。

經過市政府與消費者倡議組織的協商，6月水費委員會通過調漲，在2022年將挹注自來水局5700萬元。

不過協議指出，若用戶領取的聯邦新冠救濟金金額超過預期，或自來水局的儲備金超過一定金額，水費漲價幅度將下修。

社區法律服務基金會(Community Legal Services)能源部負責人巴林格(Robert Ballenger)表示：「我們很高興能減緩漲價對住戶和小企業的衝擊，能以更具創意的方式達成協議，一同解決問題。」

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