我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罷免加州州長紐森最新民調： 58%反對 39%支持

孟晚舟歸期未定 中企開始抵制加拿大並撤資

費城接種數據失真 公衛人員頭痛

編譯洪毅／綜合報導
由於接種數據仍難確實掌握，例如費城的接種數據資料有別於賓州，甚至也無法涵蓋市內所有醫療系統，是當地公衛及醫療人員頭痛的問題。圖為一名護士展示聯邦疾病防治中心的接種卡。(美聯社)
由於接種數據仍難確實掌握，例如費城的接種數據資料有別於賓州，甚至也無法涵蓋市內所有醫療系統，是當地公衛及醫療人員頭痛的問題。圖為一名護士展示聯邦疾病防治中心的接種卡。(美聯社)

新冠疫苗接種數據，一直是公共衞生專家關注焦點，但有些城市卻出現數據失真、資訊混亂情形，例如費城即為其中之一，令當地公衞及醫療人員頗為頭痛。

雖然疫苗接種與否不影響染疫病人的治療，但是這對公衛及醫療人員是重要的，因為這可以記錄疫苗的保護力，以及突破感染，包括造成重症、病歿的情勢等；沒有準確掌握接種狀況，這些數據就會失真。

雖然醫護人員可以詢問病患的接種狀況，但這未必準確，況且一些新冠重症已陷入昏迷，或是各種障礙而失去表達能力。

費城有建立疫苗數據庫PhilaVax，但是並不準確；愛因斯坦醫療中心(Einstein Medical Center)就曾發生過，一名患者在的醫療紀錄顯示曾在1月及4月接種疫苗，但是PhilaVax上完全找不到。

費城衛生局發言人格羅(James Garrow)表示，問題主要出在取得疫苗紀錄困難，以及沒有全國統一的疫苗數據庫。

只有數據共享標準符合聯邦政府要求的醫療體系，才能夠與費城市合作，將接種資訊匯入PhilaVax；這點就讓湯瑪斯傑弗遜大學醫院無法符合。

其次是費城的疫苗接種獨立進行，因此費城都會區如巴克斯郡(Bucks County)、蒙哥馬利郡(Montgomery County)當地的接種，就不會計入PhilaVax中；另外，估計有20萬費城民眾在市內以外的地方接種。

這讓費城的醫院若要搜尋民眾的接種紀錄，需要同時尋找費城、賓州的紀錄，此外，許多病患可能來自新澤西州，這又是另外的系統。

在美國，因為出於隱私的考量，一直不像以色列、英國那樣，有全國統一的醫療紀錄系統，而在疫情之下，其缺點也因此被暴露出來。

費城 疫苗 新澤西州

上一則

2惡犬襲擊 68歲華裔散步途中受重傷

下一則

賓州：失業金縮水 租金、醫保、糧食券補助持續

延伸閱讀

美國半年丟掉1510萬劑疫苗 數字可能還被低估

美國半年丟掉1510萬劑疫苗 數字可能還被低估
打兩劑疫苗返台何時可免除隔離？ 僑委會委員長這麼說

打兩劑疫苗返台何時可免除隔離？ 僑委會委員長這麼說
勞工節出遊 CDC籲未接種疫苗者待家中

勞工節出遊 CDC籲未接種疫苗者待家中
新冠疫苗普及失衡 譚德塞籲：富國本月暫停施打追加劑

新冠疫苗普及失衡 譚德塞籲：富國本月暫停施打追加劑
上海復星醫藥稱 供台第二批BNT疫苗一周後啟運

上海復星醫藥稱 供台第二批BNT疫苗一周後啟運
費城近19%屋主 通報家有老鼠出沒

費城近19%屋主 通報家有老鼠出沒

熱門新聞

反對戴口罩和採取其他防疫措施的男子華勒斯命喪新冠肺炎。(KXAN電視台)

鼓吹摘口罩 染疫就醫前亂投藥 德州男子終不敵新冠

2021-08-29 20:32
億萬富豪鮑爾森看好房市，但看衰比特幣。(John Paulson臉書)

預測虛擬貨幣會跌到0 億萬富翁鮑爾森看好房市

2021-08-31 17:30
CDC最新報告顯示，伊州6月下旬的一場教會夏令營與會議活動，造成180人感染新冠病毒，其中22人完全接種。(pexels)

CDC：伊州教會夏令營爆感染 180人確診 22人完全接種

2021-08-31 14:55
伊維菌素已用在數千名新冠病患身上。(ABC)

藥食局反對此藥 數千新冠已用 醫師: 原本都快死了

2021-08-26 21:40
提法妮雪利檢東西回家，像挖到寶。(紐約郵報／ZUMAPRESS.com)

叛逆媽養活四兒只靠拾荒 秘訣好簡單 網路吸粉200萬

2021-08-30 18:36
休士頓Tilley和Outhouse夫妻遭房東驅逐，家具被扔到外面。（休士頓公共媒體）

房東拒收補償金強行逐客 年輕夫妻慘與幼女分離

2021-08-31 18:50

超人氣

更多 >
趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」

趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」
美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇

美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇
圖輯／紐約市雨災至少9死 降雨破1927年紀錄

圖輯／紐約市雨災至少9死 降雨破1927年紀錄
紐約歷史級暴雨 市府：受災戶90天內可索賠

紐約歷史級暴雨 市府：受災戶90天內可索賠
紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重

紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重