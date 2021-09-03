費城接種數據失真 公衛人員頭痛

由於接種數據仍難確實掌握，例如費城的接種數據資料有別於賓州，甚至也無法涵蓋市內所有醫療系統，是當地公衛及醫療人員頭痛的問題。圖為一名護士展示聯邦疾病防治中心的接種卡。(美聯社)

新冠疫苗 接種數據，一直是公共衞生專家關注焦點，但有些城市卻出現數據失真、資訊混亂情形，例如費城 即為其中之一，令當地公衞及醫療人員頗為頭痛。

雖然疫苗接種與否不影響染疫病人的治療，但是這對公衛及醫療人員是重要的，因為這可以記錄疫苗的保護力，以及突破感染，包括造成重症、病歿的情勢等；沒有準確掌握接種狀況，這些數據就會失真。

雖然醫護人員可以詢問病患的接種狀況，但這未必準確，況且一些新冠重症已陷入昏迷，或是各種障礙而失去表達能力。

費城有建立疫苗數據庫PhilaVax，但是並不準確；愛因斯坦醫療中心(Einstein Medical Center)就曾發生過，一名患者在的醫療紀錄顯示曾在1月及4月接種疫苗，但是PhilaVax上完全找不到。

費城衛生局發言人格羅(James Garrow)表示，問題主要出在取得疫苗紀錄困難，以及沒有全國統一的疫苗數據庫。

只有數據共享標準符合聯邦政府要求的醫療體系，才能夠與費城市合作，將接種資訊匯入PhilaVax；這點就讓湯瑪斯傑弗遜大學醫院無法符合。

其次是費城的疫苗接種獨立進行，因此費城都會區如巴克斯郡(Bucks County)、蒙哥馬利郡(Montgomery County)當地的接種，就不會計入PhilaVax中；另外，估計有20萬費城民眾在市內以外的地方接種。

這讓費城的醫院若要搜尋民眾的接種紀錄，需要同時尋找費城、賓州的紀錄，此外，許多病患可能來自新澤西州 ，這又是另外的系統。

在美國，因為出於隱私的考量，一直不像以色列、英國那樣，有全國統一的醫療紀錄系統，而在疫情之下，其缺點也因此被暴露出來。