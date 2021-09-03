賓州：失業金縮水 租金、醫保、糧食券補助持續

賓州政府宣布，聯邦政府的新冠疫情失業福利將在本周截止，預計將有數十萬人受影響。圖為一家咖啡廳掛出招聘人員的廣告。(美聯社)

賓州 政府宣布，聯邦政府的新冠疫情 失業福利 將在本周截止，包含每周額外的300元、13周的福利金和自雇者福利，預計將有數十萬人受到影響；不過州政府強調，沒有失業福利但還是需要援助的低收入戶，仍可以申請聯邦租金補貼、醫療補助計畫(Medicaid)、糧食券(food stamp)或現金援助(cash-assistance)計畫。

賓州勞工與工業廳(Pennsylvania Labor & Industry)廳長珍妮佛·貝瑞爾(Jennifer Berrier)30日在記者會上表示：「過去這些補助計畫挽救許多賓州人的生活，幫他們添購食物、帳單、醫療費和住宿，同時也有地區的商家和社區仰賴這些計畫維持生計。」

儘管經濟逐漸復甦，商業活動陸續開放，貝瑞爾仍警告，隨著最近一波Delta變種病毒株持續蔓延，加上托嬰資源有限，勞工市場恐怕還不會那麼快恢復。

去年受到新冠肺炎疫情影響，賓州失業率極速攀升、一度創下歷史新高，聯邦政府便提供疫情紓困和失業補助；根據當局的數據，該州在8月最後兩周仍有超過65萬人領取每周額外300元的福利金。

其中約39萬5000名自雇者或自由業者已申請「疫情失業補助」(PUA)，將近17萬8000人透過「疫情緊急失業補償」(PEUC)獲得額外13周的補助金。

還有約80萬人是透過該州失業補償計畫獲得26周的補助金，該計畫目前仍持續運行，但不可同時申請聯邦補助的300元福利金。

今年3月拜登總統簽署通過「美國救援法案」(American Rescue Plan Act)延長聯邦政府的失業救濟金，不過這些福利都將在9月到期。