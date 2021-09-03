聯邦失業津貼4日停發 新州50萬人受影響

新澤西州長墨菲表示，每周額外失業津貼9月4日到期後將不延長。圖為民眾舉牌要求延長失業福利。(Getty Images)

新澤西州 州長墨菲(Phil Murphy)30日在新冠肺炎例行記者會上表示，聯邦每周額外失業津貼9月4日到期後，新州 居民將無法再領該項補助。

拜登總統曾建議，各州可在補助計畫4日到期後，運用新冠肺炎紓困基金來挹注該計畫。

墨菲表示，延長補助每周會增加數億元負擔；失業補助到期後，約有50萬名新州人會受影響。墨菲說：「延長聯邦失業補助的適當方法，是透過聯邦舉措，而非增加州政府負擔；此外，沒有任何一州會在補助到期後延長。」

墨菲說：「現實情況是，若持續發放每周300元的補助，每周至少會增加3億1400萬元開支。」

墨菲表示，失業補助停止發放確實會衝擊部分家庭，但後透過租屋、糧食、兒童教育和健康照護等其他補助計畫支援州民。

新澤西州目前失業率7.3%，且透過聯邦1.9兆元的美國紓困計畫獲得62億元聯邦資金；新州失業率在去年4月的疫情 高峰時為16.6%。

勞工部上周數據顯示，約25萬名新澤西州人受惠於「疫情失業補助」(PUA)，此補助擴及非傳統失業族群，包括打零工者和自營工作者。

另有19萬人受惠於「疫情緊急失業補償」(PEUC)，此計畫在失業者無用罄常規款項後，額外支付13周的補助。

政府預估，延長「疫情失業補助」每周將花費約7000萬元到1億6100萬元，「疫情緊急失業補償」每周則需要7700萬元到1億2400萬元不等，而「聯邦疫情失業補償」(FPUC)每周則需要1億6800萬元到近3億元不等的資金。

新澤西州失業率高居全美第五，僅次於內華達州、紐約州、新墨西哥州和加州。