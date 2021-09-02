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澤西海岸傳雷擊 1救生員喪命 另有7人受傷

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州澤西海岸30日驚傳雷擊，一名年輕的救生員不幸喪命，另外七人受傷。圖為死者的友人和其他救生員，坐在沙灘救生站前哀哭。(美聯社)
新澤西州澤西海岸30日驚傳雷擊，一名年輕的救生員不幸喪命，另外七人受傷。圖為死者的友人和其他救生員，坐在沙灘救生站前哀哭。(美聯社)

新澤西州澤西海岸(Jersey Shore)30日下午驚傳雷擊，一名年輕的救生員不幸喪命，另外七人受傷，其中有三人也是救生員；這也是新州近十天內喪命的第二個救生員。

海洋郡(Ocean County)警局局長瑪斯特納迪(Michael Mastronardy)指出，其他傷者隨後都已送往醫院治療，目前都沒有生命危險；被雷擊中的有四人都是救生員，另外四人則是遊客，不過所有人的身分都未公開。

柏克力鎮(Berkeley Township)鎮長阿瑪托(Carmen Amato)宣布，為遵守危機政策顧問的指示，鎮上所有海灘將於31日至9月2日全面關閉。

新州州長墨菲(Phil Murphy)在社群網站推特上寫道：「今天在柏克力鎮發生一起駭人的雷擊意外，一名年輕的救生員因此喪命，而我們的心也和他的家人與朋友同在；我已和阿瑪托鎮長聯繫，這段困難的期間政府將全力提供支援。」

當地居民與其他遊客也悼念這名罹難的救生員，事發現場能看到一只倒落的高腳救生椅，周圍放著幾束鮮花，其中還有一張手寫字條寫著：「我們是今天在場的遊客，對於你們的付出，我們由衷的感謝，讓我們能安全的活下來，失去你，讓我們感到非常遺憾。」

當地警方透過官方臉書表示正在調查事發原因，若有近一步消息將立即公布；事發當天人在海邊附近一家酒吧的托德雷利(Pete Tortorelli)形容，當時天空只有一點烏雲，接著不知從何處忽然出現閃電：「那是當天第一個閃電，兩分鐘後鎮上所有的警車全部聚集而來。」

8月20日一名16歲救生員尹法諾拉(Norman Inferrera III)在五月岬海域駕駛一艘救生艇時，遭海浪重擊翻覆，尹法諾拉因此失去意識後，不幸溺斃。

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