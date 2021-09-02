新澤西州制訂新法 加重校園欺凌懲罰

賓州大學學生皮亞薩2017年被兄弟會成員捉弄欺凌致死，如今新澤西州以這位學生為名制訂新法，加重欺凌罰則。圖為檢察官(左一)在2017年的記者會宣布調查結果，皮亞薩的父母(左二和左三)面色凝重的聆聽，右為皮亞薩的遺照。(美聯社)

家住賓州 的賓州州立大學學生皮亞薩(Tim Piazza)2017年被兄弟會成員捉弄欺凌致死，如今新澤西州 也以這位學生為名制訂新法，加重欺凌罰則。

新澤西州長墨菲(Phil Murphy)日前簽署皮亞薩法律；該社區大學離皮亞薩成長的地方不遠。皮亞薩19歲大二時去世；之後，賓州2018年也頒布更嚴苛的反欺凌法，若發生嚴重欺凌事件，州府有權沒收兄弟會和姐妹會房屋。

皮亞薩父母自兒子去世後就推動反欺凌，全力支持墨菲。

皮亞薩父母說，新州和賓州的反欺凌法最嚴苛。這兩州嚴法要求所有公私立初中、高中以及學院、大學制訂反欺凌政策，並懲處違規行為，包括扣留文憑、停學或開除。

新法並規定，造成嚴重傷亡的欺凌升等為三級罪，面臨最高五年監禁、1萬5000元罰款，或兩者並行，原本是最高18個月監禁、1萬元罰款或兩者並行。

新法懲處範圍還擴及導致傷害的騒擾罪行，最高可處六個月監禁和1000元罰款、或兩者並行，屬四級罪。

新法將欺凌行為範圍擴大，包括導致或強迫某人違法、食用可能面臨身心傷害的食物飲料、忍受身體或精神傷害的行為、及其他傷害行為。

皮亞薩的12歲鄰居朋友普拉格(Matthew Prager)寫信給共和黨 州參議員貝特曼(Kip Bateman)，請求制訂反欺凌法紀念皮亞薩；貝特曼讀信後決定支持立法。

2017年2月晚，皮亞薩試著加入Beta Theta Pi兄弟會時喝醉，在不到兩小時內至少喝18杯酒，安全系統錄下他跌落地下室階梯前後的經過，他最後被抬回樓上，在一樓沙發度過兩晚，有劇痛跡象。皮亞薩頭部腹部嚴重受傷，在醫院過世。