新州中校協會 辦祭孔佾舞及儒學養成課程訓練營

新州中文學校協會舉行祭孔佾舞及儒學養成課程訓練營，為新州僑學界第15屆祭孔大典熱身。(新州中文學校協會提供)

為迎接即將舉辦的新州 僑學界第15屆祭孔大典，新州中文學校協會於8月28、29日兩天舉辦祭孔佾舞及儒學養成課程訓練營；從該協會旗下各分校選拔出的50多名學員，在課程中系統地學習儒家的歷史和文化。

開營式由中文學校協會會長戴松昌主持；紐約 華僑文教中心主任陳永豐、副主任林威廷到場祝賀；訓練營由戴松昌、江海寧、劉亮呤、李瑛珠、陳雅玲、詹春萍、龔伯霖和李瑋真等組成委員會，分別負責營務和指導、教學工作。

陳永豐表示，舉辦此次祭孔佾舞及儒學養成課程訓練營，說明新州中文學校看重視文化傳承教育；他也感謝放棄周未休息來參加訓練營的師生。

戴松昌表示，儒家文化傳統之一的祭孔大典彰揚了尊師敬老的美德，此次訓練營是為9月25日舉行的第15屆新州祭孔大典暖身，以生動活潑、淺顯易懂方式，讓在美國 生長的學員領會中華文化精髓，包括如何為人子女、如何求得知識、如何擇交益友等。

祭孔大典嚴格按照古禮進行；閉營會上，戴松昌頒發結業證書給學員們；學員們並進行了完整的佾舞彩排。

新州僑學界第15屆祭孔大典將於9月25日上午10時舉辦，地點在新海中文學校，地址：William R. State

School，24 Crawfords Corner Road，Holmdel， NJ 07733。