我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院駁回緊急請求 德州6周墮胎禁令上路

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

新州中校協會 辦祭孔佾舞及儒學養成課程訓練營

【本報新澤西州訊】
新州中文學校協會舉行祭孔佾舞及儒學養成課程訓練營，為新州僑學界第15屆祭孔大典熱身。(新州中文學校協會提供)
新州中文學校協會舉行祭孔佾舞及儒學養成課程訓練營，為新州僑學界第15屆祭孔大典熱身。(新州中文學校協會提供)

為迎接即將舉辦的新州僑學界第15屆祭孔大典，新州中文學校協會於8月28、29日兩天舉辦祭孔佾舞及儒學養成課程訓練營；從該協會旗下各分校選拔出的50多名學員，在課程中系統地學習儒家的歷史和文化。

開營式由中文學校協會會長戴松昌主持；紐約華僑文教中心主任陳永豐、副主任林威廷到場祝賀；訓練營由戴松昌、江海寧、劉亮呤、李瑛珠、陳雅玲、詹春萍、龔伯霖和李瑋真等組成委員會，分別負責營務和指導、教學工作。

陳永豐表示，舉辦此次祭孔佾舞及儒學養成課程訓練營，說明新州中文學校看重視文化傳承教育；他也感謝放棄周未休息來參加訓練營的師生。

戴松昌表示，儒家文化傳統之一的祭孔大典彰揚了尊師敬老的美德，此次訓練營是為9月25日舉行的第15屆新州祭孔大典暖身，以生動活潑、淺顯易懂方式，讓在美國生長的學員領會中華文化精髓，包括如何為人子女、如何求得知識、如何擇交益友等。

祭孔大典嚴格按照古禮進行；閉營會上，戴松昌頒發結業證書給學員們；學員們並進行了完整的佾舞彩排。

新州僑學界第15屆祭孔大典將於9月25日上午10時舉辦，地點在新海中文學校，地址：William R. State

School，24 Crawfords Corner Road，Holmdel， NJ 07733。

新州 美國 紐約

上一則

人力不足 維州亞市消防工會要求加薪增員

下一則

北維勞郡公校高中生 體育活動須打疫苗

延伸閱讀

新州汽油稅 10月1日起每加侖降8.3分

新州汽油稅 10月1日起每加侖降8.3分
謊稱FBI探員 新州女恐吃3年牢飯

謊稱FBI探員 新州女恐吃3年牢飯
Delta肆虐 新州單日染疫住院破千人

Delta肆虐 新州單日染疫住院破千人
新州房地產熱 庫存創新低 肯登郡只剩852件

新州房地產熱 庫存創新低 肯登郡只剩852件
史無前例 新州擬砸160億建大水閘防洪 涵蓋東面海岸

史無前例 新州擬砸160億建大水閘防洪 涵蓋東面海岸
新州軍事基地 迎首批阿富汗難民

新州軍事基地 迎首批阿富汗難民

熱門新聞

反對戴口罩和採取其他防疫措施的男子華勒斯命喪新冠肺炎。(KXAN電視台)

鼓吹摘口罩 染疫就醫前亂投藥 德州男子終不敵新冠

2021-08-29 20:32
CDC最新報告顯示，伊州6月下旬的一場教會夏令營與會議活動，造成180人感染新冠病毒，其中22人完全接種。(pexels)

CDC：伊州教會夏令營爆感染 180人確診 22人完全接種

2021-08-31 14:55
伊維菌素已用在數千名新冠病患身上。(ABC)

藥食局反對此藥 數千新冠已用 醫師: 原本都快死了

2021-08-26 21:40
億萬富豪鮑爾森看好房市，但看衰比特幣。(John Paulson臉書)

預測虛擬貨幣會跌到0 億萬富翁鮑爾森看好房市

2021-08-31 17:30
提法妮雪利檢東西回家，像挖到寶。(紐約郵報／ZUMAPRESS.com)

叛逆媽養活四兒只靠拾荒 秘訣好簡單 網路吸粉200萬

2021-08-30 18:36
休士頓Tilley和Outhouse夫妻遭房東驅逐，家具被扔到外面。（休士頓公共媒體）

房東拒收補償金強行逐客 年輕夫妻慘與幼女分離

2021-08-31 18:50

超人氣

更多 >
趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩

趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩
影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門
不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋

不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋
不等聯邦了 全美10州擬聯合採用「疫苗護照」

不等聯邦了 全美10州擬聯合採用「疫苗護照」
德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎

德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎