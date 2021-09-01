新州州長競選辦公室性醜聞受害者 促共和黨撤訪談影片

新澤西州住房和抵押貸款金融局前局長凱蒂．布倫南(左)，指控共和黨籍州長參選人西塔瑞利未經同意就在他的競選網站上，公開布倫南之前在州議會上描述曾遭職場性騷擾的事發經過，要求下架影片。(美聯社)

新澤西州 住房和抵押貸款金融局前局長凱蒂．布倫南(Katie Brennan)，指控共和黨籍新州州長參選人西塔瑞利(Jack Ciattarelli)，未經過她的同意就在他的競選網站上，公開布倫南之前在州議會描述曾遭職場性騷擾 的事發經過，並指控州長墨菲將女性視為「政治工具」的影片，布倫南要求西塔瑞利下架影片。

布倫南對於未經其同意而公開該影片感到相當不愉快，她表示自己不是政治人物博弈的道具或棋子，因此要求西塔瑞利需下架該段她向州議會作證的影片。

「在發布這段影片之前，沒有人來詢問過我的意見，否則我一定會不會同意，因為這看起來就像是為西塔瑞利背書，但這並非我的本意。」布倫南還表示：「談論過去犯錯的目的，是要為未來的改善計畫鋪墊，而不是把我拉進政治鬥爭之中。」

對此，西塔瑞利競選辦公室發言人史塔米．威廉 斯(Stami Williams)表示，布倫南是「一個勇於分享自身故事的勇敢女人」，並說：「要讓選民們知道墨菲州長在性別平權上的污點。」但對於布倫南下架影片的要求，威廉斯並無正面回應。

布倫南於2018年指控，同事阿爾瓦雷茲(Albert Alvarez)於2017年對她性騷擾，將此事上報後，卻遭到墨菲的「冷淡回應」。布倫南指出，由於當時正值州長選舉之際，因此墨菲為了避免任何形式的負面宣傳，選擇裝聾作啞，而不是依程序徹查到底。

為此，布倫南對州政府及阿爾瓦雷茲提出民事訴訟，請求損害賠償，最終以100萬元和解，布倫南並將大多數所獲得的賠款捐給慈善機構，並離開了州府。此後，布倫南在紐約市長白思豪的辦公室中擔任顧問。