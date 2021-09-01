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新州30家戲院新規 看電影需有打新冠疫苗或PCR陰性證明

編譯林梅婕／綜合報導
新州30家戲院將要求前來看電影的民眾出示疫苗接種證明，也可選擇提出36小時內PCR篩檢結果、或六小時內快篩呈現陰性的證明。圖為義大利一名準備入場看電影的顧客，讓影院員工檢查接種證明。(美聯社)
新州30家戲院將要求前來看電影的民眾出示疫苗接種證明，也可選擇提出36小時內PCR篩檢結果、或六小時內快篩呈現陰性的證明。圖為義大利一名準備入場看電影的顧客，讓影院員工檢查接種證明。(美聯社)

自新冠肺炎疫情爆發，戲院大排長龍的榮景已不復存在；為了能在公共衛生安全的環境下振興影視產業，新澤西州戲院聯盟(New Jersey Theater Alliance)宣布，州內11郡共30家戲院將要求前來看電影的民眾出示疫苗接種證明，也可選擇提出36小時內PCR篩檢結果、或六小時內快篩呈現陰性的證明，而且在戲院內必須戴口罩。

新州戲院聯盟指出，先前已經有些戲院和百老匯劇場祭出類似的措施，而未來的新規實施範圍擴及24個直轄市，將立即生效。

該聯盟執行主任麥克尤恩(John McEwen)說：「戲院將以最興奮的心情迎接觀眾，但他們希望所有的安排都是正確的；去年讓戲院感到最挫折的就是不斷暫停，然後又重新營業，因為他們只遵循現有的防疫規定。」

麥克尤恩指出，該聯盟與文化諮詢組織WolfBrown合作進行一項全國性的研究，在過去18個月來訪問新州1萬8000名電影愛好者(還有全國38萬5000人)，發現其中超過九成的人都支持接種新冠疫苗；他說：「影迷們都很想重回戲院，所以我們的問題就變成『如何確保觀眾在戲院裡也能感到安全及舒適』。」

目前執行該規定的郡包含大西洋郡(Atlantic)、五月岬(Cape May)、艾薩克斯(Essex)、哈德遜(Hudson)、莫塞(Mercer)、密德薩克斯(Middlesex)、摩利斯(Morris)、孟莫斯(Monmouth)、海洋郡(Ocean)、友聯郡(Union)和薩默塞特(Somerset)。

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