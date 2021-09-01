新冠疫苗議題 新州一學校禁止討論

新澤西州蘇薩克士郡一所學校委員會要求所有教職員禁止討論有關新冠肺炎疫苗的議題，包括個人接種的狀況。(美聯社)

新澤西州蘇薩克士郡(Sussex)一所學校傳出，學校委員會表決通過一項決議，要求所有教職員禁止討論有關新冠肺炎疫苗 的議題，包括個人接種的狀況。

蒙塔哥學校(Montague school)為蒙塔哥鎮上、唯一一所與紐約和澤西市交界處的幼稚園至八年級學區 學校，為了方便校內部分人士的需求，校方於8月23日擬定一套對策；該校委員會主席芭芭拉‧霍斯坦(Barbara Holstein)表示，委員會計畫針對新州州長墨菲(Phil Murphey)強制接種的政策進行調整，要求學區學校所有員工、包含教師都不得討論新冠疫苗。

校方決議的行文內容寫道：「委員會認為，接種疫苗的裁量權應屬於家長和醫療保健供應機構，無論是課內課外、或是校內贊助活動上，教職員都不應該與任何人討論接種疫苗的狀況，也不得鼓勵或阻礙校內其他人接種疫苗。」

墨菲居住的米德鎮(Middletown)學區學校也在24日的初步決議擬稿中，寫下類似的一段話；儘管擬下該決議的四名官員，包括該校校委會主席、副主席、秘書和律師都未做任何回應，但仍引起廣大的關注。

新澤西教育 協會(New Jersey Education Association)發言人貝克(Steve Baker)表示，公會律師已開始審核此項決議的合理性：「一般來說，教育組織下的委員會都不應該實施任何禁止發表有關事實、科學證據以及具有歷史為證的言論，這樣的禁令與公共教育組織的目的背道而馳。」

不過這番言論遭霍斯坦反駁，聲稱這項政策並沒有提出任何具體的懲罰，而是避免讓一些老師或員工遭到「有關新冠疫苗相關問題的轟炸」，她說：「這只是一項建議，沒有任何懲罰結果，我們並不想違反任何人的言論自由權。」