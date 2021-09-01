新冠疫苗議題 新州一學校禁止討論
新澤西州蘇薩克士郡(Sussex)一所學校傳出，學校委員會表決通過一項決議，要求所有教職員禁止討論有關新冠肺炎疫苗的議題，包括個人接種的狀況。
蒙塔哥學校(Montague school)為蒙塔哥鎮上、唯一一所與紐約和澤西市交界處的幼稚園至八年級學區學校，為了方便校內部分人士的需求，校方於8月23日擬定一套對策；該校委員會主席芭芭拉‧霍斯坦(Barbara Holstein)表示，委員會計畫針對新州州長墨菲(Phil Murphey)強制接種的政策進行調整，要求學區學校所有員工、包含教師都不得討論新冠疫苗。
校方決議的行文內容寫道：「委員會認為，接種疫苗的裁量權應屬於家長和醫療保健供應機構，無論是課內課外、或是校內贊助活動上，教職員都不應該與任何人討論接種疫苗的狀況，也不得鼓勵或阻礙校內其他人接種疫苗。」
墨菲居住的米德鎮(Middletown)學區學校也在24日的初步決議擬稿中，寫下類似的一段話；儘管擬下該決議的四名官員，包括該校校委會主席、副主席、秘書和律師都未做任何回應，但仍引起廣大的關注。
新澤西教育協會(New Jersey Education Association)發言人貝克(Steve Baker)表示，公會律師已開始審核此項決議的合理性：「一般來說，教育組織下的委員會都不應該實施任何禁止發表有關事實、科學證據以及具有歷史為證的言論，這樣的禁令與公共教育組織的目的背道而馳。」
不過這番言論遭霍斯坦反駁，聲稱這項政策並沒有提出任何具體的懲罰，而是避免讓一些老師或員工遭到「有關新冠疫苗相關問題的轟炸」，她說：「這只是一項建議，沒有任何懲罰結果，我們並不想違反任何人的言論自由權。」
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