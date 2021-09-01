我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王永慶528億台幣遺產戰 王文洋纏鬥三娘13年落幕

福利受影響？社安基金收不敷出 2034年可能花光

新冠疫苗議題 新州一學校禁止討論

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州蘇薩克士郡一所學校委員會要求所有教職員禁止討論有關新冠肺炎疫苗的議題，包括個人接種的狀況。(美聯社)
新澤西州蘇薩克士郡一所學校委員會要求所有教職員禁止討論有關新冠肺炎疫苗的議題，包括個人接種的狀況。(美聯社)

新澤西州蘇薩克士郡(Sussex)一所學校傳出，學校委員會表決通過一項決議，要求所有教職員禁止討論有關新冠肺炎疫苗的議題，包括個人接種的狀況。

蒙塔哥學校(Montague school)為蒙塔哥鎮上、唯一一所與紐約和澤西市交界處的幼稚園至八年級學區學校，為了方便校內部分人士的需求，校方於8月23日擬定一套對策；該校委員會主席芭芭拉‧霍斯坦(Barbara Holstein)表示，委員會計畫針對新州州長墨菲(Phil Murphey)強制接種的政策進行調整，要求學區學校所有員工、包含教師都不得討論新冠疫苗。

校方決議的行文內容寫道：「委員會認為，接種疫苗的裁量權應屬於家長和醫療保健供應機構，無論是課內課外、或是校內贊助活動上，教職員都不應該與任何人討論接種疫苗的狀況，也不得鼓勵或阻礙校內其他人接種疫苗。」

墨菲居住的米德鎮(Middletown)學區學校也在24日的初步決議擬稿中，寫下類似的一段話；儘管擬下該決議的四名官員，包括該校校委會主席、副主席、秘書和律師都未做任何回應，但仍引起廣大的關注。

新澤西教育協會(New Jersey Education Association)發言人貝克(Steve Baker)表示，公會律師已開始審核此項決議的合理性：「一般來說，教育組織下的委員會都不應該實施任何禁止發表有關事實、科學證據以及具有歷史為證的言論，這樣的禁令與公共教育組織的目的背道而馳。」

不過這番言論遭霍斯坦反駁，聲稱這項政策並沒有提出任何具體的懲罰，而是避免讓一些老師或員工遭到「有關新冠疫苗相關問題的轟炸」，她說：「這只是一項建議，沒有任何懲罰結果，我們並不想違反任何人的言論自由權。」

疫苗 教育 學區

上一則

新澤西州將設新冠疫苗補強針大型接種站

下一則

新州30家戲院新規 看電影需有打新冠疫苗或PCR陰性證明

延伸閱讀

Delta肆虐 新州單日染疫住院破千人

Delta肆虐 新州單日染疫住院破千人
致函拜登 新州州長：歡迎阿富汗難民

致函拜登 新州州長：歡迎阿富汗難民
新澤西州長致函拜登：花園州敞開雙臂 歡迎阿富汗難民

新澤西州長致函拜登：花園州敞開雙臂 歡迎阿富汗難民
迪克西山火附近 前教授涉縱火 遭聯邦起訴

迪克西山火附近 前教授涉縱火 遭聯邦起訴
不顧家長反對…新州學校 新學年強制戴口罩

不顧家長反對…新州學校 新學年強制戴口罩

「時間詩」壁紙後深藏46年 屋主找到原作者

「時間詩」壁紙後深藏46年 屋主找到原作者

熱門新聞

反對戴口罩和採取其他防疫措施的男子華勒斯命喪新冠肺炎。(KXAN電視台)

鼓吹摘口罩 染疫就醫前亂投藥 德州男子終不敵新冠

2021-08-29 20:32
休士頓都會區南郊蓋文斯頓市的葛維茲旅館上吊自殺，傳聞她的鬼魂如今依舊飄蕩在501房間（Hotel Galvez & Spa網頁）

暗夜大冰櫃厚門自開　德州糖果店再現鬼跡

2021-08-24 18:06
CDC最新報告顯示，伊州6月下旬的一場教會夏令營與會議活動，造成180人感染新冠病毒，其中22人完全接種。(pexels)

CDC：伊州教會夏令營爆感染 180人確診 22人完全接種

2021-08-31 14:55
伊維菌素已用在數千名新冠病患身上。(ABC)

藥食局反對此藥 數千新冠已用 醫師: 原本都快死了

2021-08-26 21:40
嘉年華海景號7月自蓋文斯頓出港，重啟遊輪旅遊。(蓋文斯頓港臉書)

遊輪觀光重啟後 傳出首宗新冠死亡案例

2021-08-24 18:37
億萬富豪鮑爾森看好房市，但看衰比特幣。(John Paulson臉書)

預測虛擬貨幣會跌到0 億萬富翁鮑爾森看好房市

2021-08-31 17:30

超人氣

更多 >
美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕

美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕
紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革

紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革
王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕

王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕
中國西南美國商會 遭官方下令停止運作

中國西南美國商會 遭官方下令停止運作
趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片

趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片