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新澤西州將設新冠疫苗補強針大型接種站

編譯柯立偉／綜合報導

新澤西州民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy)日前在新冠病毒簡報會議上指示，因應聯邦聯邦食品暨藥物管理局(FDA)隨時可能核准已完整接種雙劑疫苗的民眾接種第三劑補強針，刻正規劃重開大型接種站，讓每一位符合資格且有需要的民眾，均能接種補強。

墨菲表示，第三劑補強針尚未獲得聯邦衛生機關的最終授權，也不清楚第三劑疫苗應與第二劑相隔六個月或八個月。如果最終聯邦指示間隔達六個月者得接種第三劑，預估9月20日前將有240萬人左右符合資格；衛生廳長茱蒂絲·佩斯奇利(Judith Persichilli)指出，可能要花費四個月的時間才能讓所有符合接種資格的民眾打到補強針。

她說：「我們將準備好所有大型、郡級接種站，並和現有既存的小型接種站協調好，確保每一位符合資格的民眾都能夠在四個月內接種到第三劑補強針。」

不過，州長對於佩斯奇利所預估的「四個月」接種時間似乎不太滿意；墨菲說：「如果FDA最終把間隔期間訂在六個月，那我想我們接下來幾周會變得很忙，我預計大概二至三個月左右可以完成接種作業。」

此外，墨菲也向州民保證，州內現有的疫苗接種站與疫苗庫存數量絕對足夠；他說：「新州境內目前共有約1500個可以同時容納大量人口的疫苗接種站，州政府也正在讓一些之前已關閉的大型接種站重開。我們一定會讓所有在今年秋天開始，符合接種補強針資格的民眾都能打到第三劑疫苗。」

至於是否需要「每年」施打補強針的問題，墨菲表示還要等待聯邦衛生機關的相關指示；他說：「如果有每年補打補強針的必要的話，那我們會每年定期開設每次為期二至三個月的大型接種站，供民眾接種。」

疫苗 新澤西州 FDA

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