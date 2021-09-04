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華夏中文學校東部分校兒女連心新學年熱情迎接新挑戰

新澤西訊

  華夏中文學校東部分校將於 2021 年 9月 11 日迎接新的學期。學校為了讓大家有機會瞭解更多學校配置和教師師資，增進彼此之間的感情,特於8月28日下午邀請到市學區委員前來參加在東布朗市的Bicentennial Park舉辦BACK TO SCHOOL 歡迎會,活動圓滿成功!

  據校方表示在此活動籌辦之前懷有各種猶豫和擔心，經過管理團隊無數次的線上會議後才決定舉辦此次活動。希望家長和同學們可以通過這次的活動感受到學校的熱情！雖然本次活動的籌備時間短暫及倉促，但是內容豐富，品質保證。活動現場為大家準備了註冊環節、詳情諮詢、遊戲美食、校領導及嘉賓獎品、頒發教學材料等等。

  吃喝玩樂，談笑風生，不亦樂乎！這次活動的主承辦人丁道偉副校長為大家制訂的遊戲活動收到了一致好評。特別是拔河遊戲，讓大家感受到為團隊榮譽而相互依靠，聲嘶力竭；同時激發了孩子們不服輸的精神，奮力拼搏健康向上。還有兩人三足的遊戲，也相當出彩，親子配合取勝，給大家提供了一次父子連心、母女同行的寶貴機會。

  本次活動的成功從籌備到舉辦，除了來自校內管理團隊的智慧與力量，和義工們的辛勤付出以外，還有各個贊助商的鼎力支持；華夏中文學校東部分校在此特別感謝：EB地產經紀李佳女士、小食代、大華超市、QBEDDING家紡、Edison SUB Shop、聖瑪麗麵包坊、皇佳銀行、East Hanna日餐、寶馬車行。華夏中文學校東部分校期待與您風雨同舟，攜手共進！學校網站:hxeb.org 郵件請發至：[email protected]

學區 美食 親子

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