日本自然醣隆重推出褐藻糖膠3-Plus皇牌產品

NatureMedic自然醣隆重推出褐藻糖膠的皇牌產品—自然醣褐藻糖膠3-Plus。日本 製造的自然醣褐藻糖膠3-Plus是市面上含量最高的褐藻糖膠產品！結合三種高純度的褐藻糖膠精華：沖繩海蘊、裙帶菜孢子葉和墨角藻褐藻糖膠精華，更特別加入含有豐富β葡聚醣的巴西蘑菇菌絲體精華物。膠囊裝更含有益生菌和啤酒酵母，有效維持腸道健康。濃縮液更添加維他命A, C, D, E, B2和B6，維持身體的健康功能。膠囊裝和濃縮液分別含有40克和110克高純度褐藻糖膠。製成品更通過美國 食品和藥物管理局 (FDA) 以及美國農業部 (USDA) 的嚴格進口檢驗。

褐藻糖膠英文是Fucoidan，又名岩藻多糖、褐藻素，它早在100年前已被科學家發現。褐藻糖膠天然、無藥性，它有助於填補傳統治療上的不足。因此，越來越多人在治療期間服用褐藻糖膠來提升免疫力 ，減輕副作用。褐藻糖膠的基本化學成分是岩藻醣、木醣、半乳醣、醣醛酸及硫酸基等。經過科學家多年來的研究，發現各種褐色海藻萃取的褐藻糖膠，其特性和分子結構也有不同，健康效益也有不同。其中，德克薩斯大學把裙帶菜孢子葉和墨角藻的褐藻糖膠混合後進行研究，結果顯示，混合不同種類的褐藻糖膠能抑制壞細胞生長。根據美國國立醫學圖書館的資料庫（PubMed）中，沖繩海蘊、裙帶菜孢子葉和墨角藻褐藻糖膠擁有較多的學術研究和資料分析。

996年的第55屆日本重症學會中，首次發表了褐藻糖膠具有驚人研究成果。從褐色海藻中萃取的褐藻糖膠能抑制惡性細胞生長和轉移，甚至凋亡。褐藻糖膠是高分子多醣體，能刺激腸道免疫細胞的活性，從而提升免疫力，減輕化放療引起的副作用。另外，研究顯示褐藻糖膠對預防和改善慢性生活疾病有幫助。褐藻糖膠能降低膽固醇和三酸甘油脂的水準，減低了心臟病和中風危機，以及控制了血糖上升的水準，有助抑制糖尿病的發生。

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