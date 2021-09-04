高品質+完善的售後服務HiTRONS按摩椅歡迎您來親身體驗

歡迎親自前往各門店參觀體驗

如何增強身體免疫力 ？ 這一話題隨著肆虐全球的新冠疫情 ，再次引起人們的高度關注。人們越來越覺得提高自身免疫力的重要性。除了健康的飲食，樂觀豁達的心態和適當的運動之外，按摩全身也是增強免疫力的重要管道之一。多項研究證實，按摩可以緩解肌肉酸痛、刺激大腦分泌快樂荷爾蒙，如多巴胺；同時還能刺激淋巴和白血球來對抗病毒入侵，進而達到增加免疫力的作用。

疫情還在繼續，大部分人還都work at home,購買一檯按摩椅可以讓自己足不出戶，隨時在家享受專業按摩帶給你的舒適，這種感覺真的很好！市面上的按摩椅琳瑯滿目，品種繁多，怎麼挑選一款真正品質好，品質過硬的產品這裡面可大有學問。

首先一款好的按摩椅核心是什麼？“機芯”和“導軌”

機芯是整台按摩椅的核心部件之一。機芯等級通常以2D，3D，4D來劃分。 2D 是傳統技術，二維平面運動，按摩體感略顯生硬，但價格相對便宜。3D是當前的主流配置，在2D基礎上全面升級達到上下，左右，前後三維立體的全方位按摩模式，按摩深度和力度都更加逼真。4D則屬於新概念機芯，目前還沒有一套成熟的行業標準。現在已經推出的產品大多是在3D基礎上新增加的智慧化控制技術，價格相對偏高，市場上可選擇的產品也不多。導軌是按摩椅的另一個重要部件。當前S&L型導軌功能最為全面，也是中高端按摩椅所採用的類型，能覆蓋的按摩長度也更多元，再搭配3D機芯可以達到高標準的按摩功效。

其次高質量的售後服務同樣重要

消費者挑選產品除了高品質之外，完善的售後服務也非常重要。HiTrons 提供免費送貨上門服務並調整安裝好。根據不同型號機型的按摩椅，HiTrons提供三年到五年的售後服務保障，在此期間如果有任何品牌質量問題，專業的工作人員將提供免費上門維修服務。

創立於2002年的HiTrons在美東有多家門店，專精高檔品牌家電，是世界知名廠商的正規授權代理商。尤其在按摩椅經銷行業足足耕耘了20年，擁有豐富經驗，其創始人具有機械自動化專業背景，從產品的甄選，物流配送再到售後服務等都是行業的佼佼者。HiTrons提供多種語言服務，歡迎朋友們到門店親自體驗和比對產品，熱情的服務人員會幫助你選購到真正符合自己需求的一款產品。

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