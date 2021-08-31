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謊稱FBI探員 新州女恐吃3年牢飯

編譯洪毅／綜合報導
新澤西州一名女子因為向攔檢警方謊稱自己是聯邦調查局探員，現在面臨最高三年的監禁。(Getty Images)
新澤西州一名女子因為向攔檢警方謊稱自己是聯邦調查局探員，現在面臨最高三年的監禁。(Getty Images)

隨意對外謊稱自己是政府雇員為犯罪行為；在新澤西州，就有一名女子因為向攔檢警方謊稱自己是聯邦調查局(FBI)探員，而且屢犯不止，現在面臨最重三年的刑期。

該女子為家住翠登市(Trenton)的尼雷格．葛雷斯伯(Nealeigh Glasper)；根據新澤西州聯邦檢察官的說法，4月13日晚間，警方在一「高犯罪率地區」因車窗貼膜違規而攔下葛雷斯伯的汽車。

檢方表示，葛雷斯伯搖下車窗後，即刻向警方表示，自己是FBI的探員，二次向警方表示，要稱呼她為「FBI葛雷斯伯探員」；葛雷斯伯還說，她是在費城的辦公室從事網路安全工作，並表示願意出示探員徽章。

警方一開始對此不予理會，只向葛雷斯伯開了一張罰單就離去；但是不久之後，葛雷斯伯致電警局，說警方拿了她的駕照未還。

葛雷斯伯到警局後，還向警方要脅要向「她的上級」舉報，說翠登市警局非法扣押她的駕照，再加上警方發現，葛雷斯伯的槍套根本是空的，這一切讓他們終於覺得「受夠了」，決定逮捕葛雷斯伯。

檢方表示，葛雷斯伯被控冒用美國政府雇員身分，如果罪名成立，最重恐面臨三年的牢獄之災。

葛雷斯伯25日首次出庭，法院同意以2萬5000元交保。

新澤西州 FBI 駕照

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