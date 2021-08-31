Delta肆虐 新州單日染疫住院破千人

新澤西州新冠肺炎確診人數持續上升，甚至出現近三個半月以來日確診人數首次破千人。圖為兩名家屬隔著加護病房的玻璃門探視病患。(美聯社)

新澤西州 新冠肺炎確診人數持續上升，該州州長墨菲(Phil Murphy)表示，住院患者人數25日為近三個半月以來首次突破1000人；他再次呼籲民眾盡快完成疫苗 接種。

隨著Delta變種病毒肆虐，各州新冠肺炎疫情再起；過去四周新州 的染疫患者中，高達94%都是感染Delta，其中許多甚至是未接種疫苗者；雖然紐約時報(NYT)的統計顯示，新州成人完成新冠疫苗接種的覆蓋率排名為全國第七，高達將近73%，但新州官方資料卻指介於12歲至17歲的未成年者，疫苗覆蓋率僅6%。

墨菲於上周正式下令，幼稚園至12年級所有學校的教職員都必須在10月18日前完成疫苗接種，否則需定期接受病毒篩檢，獲得該州最大教師工會新澤西教育協會(New Jersey Education Association)的支持。

不過，新州孟莫斯大學(Monmouth University)公布的最新民調指出，身為學齡兒童的家長、同時擁有該州投票權的居民，雖然多達三分之二的人都支持校園口罩令，但對於強制接種疫苗的態度卻趨於分歧。

新州公衛官員本月稍早表示，目前感染新冠肺炎住院的兒童人數已是今年1月時的三倍，呼籲12歲以下的兒童雖然還無法接種疫苗，但搭配口罩令、社交安全距離及教職員接種疫苗等措施，能幫助尚未接種疫苗的兒童增加保護力。

新澤西州衛生廳長朱蒂·柏西奇利(Judy Persichilli)表示：「這些跡象都顯示，接種疫苗是每個人的當務之急，特別是12歲至17歲兒童，家長們應盡快帶他們接種疫苗。」