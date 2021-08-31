賓州女助教被控性侵少年 當著被害人面舉槍自盡

賓州38歲的助教珍妮琳·德羅夫被控性侵害一名身心發育遲緩的14歲青少年，日前疑自殺身亡。(巴克斯郡地區檢察官辦公室照片)

賓州巴克斯郡(Bucks County)地區檢察官辦公室上周說，38歲的助教珍妮琳·德羅夫(Jennilynne Derolf)被發現自殺身亡；她在今年7月被指控性侵 害一名身心發育遲緩的14歲青少年，但並未認罪。

來自萊維敦鎮(Levittown)的德羅夫被指控犯下非自願性交、法定性侵害、性侵和其他相關罪行，不過她並沒有認罪，且被捕後以1萬元交保釋放。

警方表示，德羅夫是在22日舉槍自盡，而且刻意讓受害的14歲少年目睹；執法單位指出，該名少年的祖父母22日與警方聯繫，通報德羅夫企圖與少年聯繫會面，而這顯然已違反她的保釋條款。

警方發現，事發前德羅夫正與這名少在年一起，並將車停在福爾斯鎮(Falls Township)上的一條偏僻小路，隨後德羅夫便開槍自殺；警方表示，德羅夫當場死亡，而這名少年並沒有受到任何傷害。

德羅夫過去任教於福爾斯鎮上的山谷學校(Valley Day School)，也是該名受害少年就讀的學校，該校專為有特殊需求的學生提供教育 服務；而根據法律文件，德羅夫被捕的原因，是由於少年的祖父母發現，德羅夫利用手機 社交軟體Discord不斷傳訊息給少年，才向警方通報。

該名少年接受警方訪談的影片指出，師生兩人原本只是純友誼的關係，之後漸漸會到一些指定場所如萊維敦湖(Levittown Lake)或福爾斯公園(Falls Township Park)等地私下會面。

法律文件中提到，6月開始德羅夫主動與少年發生親密關係；調查人員還發現，在德羅夫被捕前，兩人在她的車上發生至少三次親密行為。