新州汽油稅 10月1日起每加侖降8.3分

新澤西州從10月1日起調降汽油稅，汽油、柴油每加侖均降8.3分。(Getty Images)

新澤西州 財政廳宣布，在石油需求增長，審視州內交通財政狀況，並與議員、財政官員討論後決定，新州 從10月1日起調降汽油稅，汽油、柴油每加侖均降8.3分。

新澤西州的「汽油稅」(Gas tax)為俗稱，實際上是行車燃料稅(Motor Fuels Tax)與「石化產品總徵收稅」(Petroleum Products Gross Receipts，PPGR)的加總，調降的則是後者。

10月上路的新PPGR稅制為：汽油從每加侖40.2分降至31.9分，柴油則從44.2降至35.9分；若再加上每加侖分別為10.5分及13.5分的行車燃料稅，則民眾駕駛汽油車繳納的稅賦總額為每加侖42.4分，柴油車則為49.4分。

根據2016年頒布的州法律，新澤西州建置「交通建設信託基金」(Transportation Trust Fund)，需在2024前籌集到160億元，做為道路、橋梁等基礎建設改善之用。

該法案還規定，每年要從燃料中抽取約20億元的稅賦提供該基金之用；因此，PPGR的升降，都需經過消費量的評估後才能做成，確保基金的收入穩定。

新擇西州財政廳長伊莉莎白·莫遊(Elizabeth Maher Muoio)表示，2021財年(2020年10月1日至2021年6月30日)的燃料消費量，與政府在去年8月做的預測十分接近，再加上本財年的消費量預計還會繼續增加，讓汽油稅得以從10月開始調降。

莫遊還表示，很高興當前新州的現金流，能在降稅的情況下，繼續為基金注入數十億元，做為關鍵的交通基礎建設之用。

新澤西州目前財政狀況十分充裕，2021財年的財政盈餘在100億元以上，這是因為稅收豐富，比今年2月的預測多41億元，以及聯邦政府62億元紓困金 的結果；這讓外界呼籲，州政府應該對特定民眾或特定稅制減稅或退稅，不過也有部分州議會議員認為，在降稅的考慮上仍須謹慎。