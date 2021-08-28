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費城近19%屋主 通報家有老鼠出没

編譯林梅婕／綜合報導
費城地區將近19%屋主，曾通報過屋子裡有老鼠出沒。(Getty Images)
費城地區將近19%屋主，曾通報過屋子裡有老鼠出沒。(Getty Images)

新冠肺炎疫情以來不只改變人類的生活，囓齒類小動物也隨著人類轉換習性，開始大量在公寓或房屋內頻繁出沒，讓各城市居民深惡痛絕；但對費城居民來說，生活中充斥鼠患、害蟲可說是見怪不怪、也可說是切身之痛。

根據2019年人口普查局的調查，費城早在疫情前不僅就被列入15個人口稠密的城市之一，同時也是過去12個月中，目擊害蟲出沒比率最高的地區。

調查指出，費城地區將近19%屋主都曾通報過屋子裡有老鼠或野鼠出沒，比紐約居民的通報率11%還要高出許多；另外，費城有6%屋主也曾通報過屋內出現蟑螂。

以全國調查結果來看，過去12個月內通報屋內出現蟑螂的屋主占比達11%，也就是約1400萬人；而將近12%的屋主通報過屋內出現老鼠，比蟑螂略多一些；一般來說，囓齒類的動物在東北地區比較常見，南方的居民則是較容易見到蟑螂。

此外，當局調查結果也指出，距離垃圾集中處或廢棄建築物半個街區範圍的屋主更容易通報有害蟲出沒；當然，低收入戶社區、有結構瑕疵或漏水的屋子，也都是害蟲老鼠經常出沒的地方。

並非每隻老鼠都像電影「料理鼠王」那樣可愛，大部分的老鼠身上都帶有傳染性疾病，而蟑螂也可能引發人類氣喘；因此公衛官員提醒民眾，預防囓齒和害蟲的出沒才是阻絕傳染疾病最根本的方式，例如隨時把食物保存良好並密封、不要留下廚餘、頻繁清潔室內等。

費城 疫情 低收入

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