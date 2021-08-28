大象露西地標 9.20關閉修復 砸140萬換重金屬表皮

新澤西州知名地標「大象露西」將於9月20日關閉，以進行整修工程。(美聯社)

新澤西州 海灘邊地標「大象露西」(Lucy the Elephant)外觀一半以上已破舊難修復，將全面換上重金屬表皮。

負責維護工作的挽救露西委員會(Save Lucy Committee)執行董事赫爾芬特(Richard Helfant)說， 這座位於新州馬蓋特的六層樓高雕像將於9月20日關閉；建築師認為，更換金屬壁板比試圖除去50年油漆和鏽蝕的修復工 程更具成本效益。

「大象露西」建於1881年，至今已有140年的歷史，1970年從不遠之外的原址搬到現址；這是新澤西海岸的國家歷史地標，也是全美目前僅存的最古老路邊景點之一。這次大修門面，將是最大手筆的國家歷史地標修復工程。

赫爾芬特24日表示，整修工程將耗資140萬元，部分資金來自新澤西歷史信託基金管理的新澤西維護基金；此外，也正在從國家公園管理局「拯救美國 珍寶」(Save America's Treasures)計畫尋求資金，其他不足額將以募款彌補。

整修施工期間，大象露西周圍將築起防風雨鷹架，長達九個月不露臉，不過，附設的禮品店繼續營業。

赫爾芬特說，施工前，露西最後一天開放是9月19日，預訂2022年國殤日(Memorial Day)重新開放。