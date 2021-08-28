史無前例 新州擬砸160億建大水閘防洪 涵蓋東面海岸

經過五年的研究後，新澤西州與聯邦政府 官員宣布一項大型海灣水閘計畫，幾乎涵蓋新州 東面全部海岸，造價達到160億元，是有史以來規模最大、耗資最鉅的防洪水利工程之一，試圖一勞永逸，解決颶風 造成的海水倒灌問題。

該計畫為在海岸建置水閘門，當颶風來臨時，閘門將會升起，避免海水灌入，類似的計畫在義大利威尼斯、荷蘭及英國，在國內則是紐約州、密西西比河等地都看的到，不過波士頓等地的計畫則因為成本過高，弊大於利等因素而放棄。

新州的水閘計畫北起孟莫斯郡(Monmouth County)尼普頓(Neptune)，南至五月岬(Cape May)，中間經過馬納斯寬(Manasquan)、大西洋城(Atlantic City)、海洋城(Ocean City)等地。

新州環境保護廳及陸軍工兵團上周宣布此消息，廳長拉圖雷特(Shawn LaTourette)表示，此計畫是為了在未來氣候變遷的風險上升時，能夠讓當地住民得到更好的保護。

拉圖雷特也承認，儘管海平面上升會更容易觸發海水倒灌，但是工程只在避免颶風造成的暴潮，無法根本防止海平面上升。

此計畫預計造價160億元，不但成本驚人，而且每年還要耗費1億9600萬元以維持運作；聯邦政府將出資104億元，剩餘須由州政府及各地方政府負擔。

160億元除水閘外，還預計興建1萬9000棟房屋作為移居之用；不過其實州政府早有收購並拆除洪災高發區房屋的計畫，但是由於民眾不肯割捨自己的房產，因此沿岸的房屋從未成功收購過。

新州近年來損失最慘重的洪災事件，為2012年的珊迪颶風，其引發海水倒灌造成的破壞，比風暴本身還要大。

一些環保團體反對興建水閘，認為此舉影響潮汐及沉積物活動，阻礙魚類遷徙；這些團體建議地防洪方式是，重新恢復原先的濕地，而且還要擴大，並增加沙灘面積，以及停止沿岸地建設等。