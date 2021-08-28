新州房地產熱 庫存創新低 肯登郡只剩852件

新澤西州房地產庫存在過去十年維持低迷，疫情過後情況更加惡化，出現搶購風潮。(Getty Images)

受到新冠肺炎疫情 影響，房屋貸款利率下降，房市熱度上升；但新澤西州房地產 庫存過去十年都維持低迷，疫情過後情況更加惡化，形成買家爭先恐後搶購風潮。

根據地產資訊公司奧圖集團(Otteau Group)的數據，2011年7月新州共有7萬1194筆待售地產，但到2016年7月卻只剩5萬1010筆，到今年7月更是減少到2萬729筆。

新州地方媒體「先進傳媒」(Advance Media)深入調查房地產經紀公司Redfin於2016年上半年的數據，並與2021年同期的數據比較後，分析出今年在房屋市場究竟少了多少物業；結果顯示，肯登郡(Camden)的銷售物業減少最多，從2016年的3398件，到今年只剩852件，減少幅度幾達75%。

房地產經紀公司BHHS Fox & Roach的經紀人哈塔布(Sharif Hatab)指出，肯登郡內的櫻桃山購物中心(Cherry Hill Mall)、薩摩戴爾(Somerdale)、巴靈頓(Barrington)、哈登菲爾德(Haddonfield)和賓沙肯(Pennsauken)等地區，由於犯罪率低、學區好，而且來往費城的交通方便，符合一般外地人鎖定的目標；但哈塔布說：「原本住在這裡的人也不想搬啊，他們正住在所有人都想擠進去的地方。」

另外，哈德遜郡(Hudson)是銷售物業減少幅度最低的地區，2016年欲出售的房屋共有2769棟，而今年仍有2071棟，只下滑25%；房地產經紀人瓦特爾(Joe Wachtel)說，這是因為哈德遜不斷有居民搬往郊區，而許多從紐約市來的人則持續遞補。

2016年至2021年新澤西州各地房屋庫存下滑比率前十名依序分別是：肯登郡74.9%、格羅契斯特(Gloucester)72%、海洋郡(Ocean)71.5%、伯靈頓郡(Burlington)71.2%、五月岬(Cape May)68.7%、坎伯蘭(Cumberland)67.6%、塞倫(Salem)64.9%、孟莫斯(Monmouth)64.4%、莫塞(Mercer)62.9%、亨特敦(Hunterdon)61.7%。