我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 作品遭下架、除名

最高法院擋下禁止逼遷令 允房東驅逐不付租金房客

為開學返校暖身 新州夏令營動起來

編譯柯立偉／綜合報導
為了協助學生盡速調適，新澤西州許多學校，以聯邦政府撥付的教育紓困款開設了類似夏令營的活動。(美聯社)
為了協助學生盡速調適，新澤西州許多學校，以聯邦政府撥付的教育紓困款開設了類似夏令營的活動。(美聯社)

新冠病毒肆虐，全美各級學校經過一整年的線上授課後，將在本學年度恢復實體授課。為了協助學生盡速調適，新澤西州許多學校，以聯邦政府撥付的教育紓困款開設了類似夏令營的活動，讓學生們重新回到人群間與同儕相處。

科林斯伍德中學(Collingswood High School老師惠蘭(Dan Whelan)表示，學校一直有計畫和他校合作開設夏令營課程，既照顧到學生情感上的社交需求，讓他們重建與老師和同儕之間的關係，也有助重新適應學校生活。

參加夏令營活動的學生大約100名，年齡跨度從六年級生到十年級生都有。今年即將升上中學的11歲女同學瑪蒂娜．斯維克拉(Martina Svekla)表示，每天吃完早飯、開完晨會後，就會有大概三小時活動時間，活動內容多采多姿，包含大地尋寶遊戲、瑜伽、棒球、足球、科研、手工藝製作等，相當有趣。

斯維克拉說：「爸爸媽媽幫我報名時，原本以為是一項功課，但來了之後才發現太好玩了。」另一位同為11歲的男同學坎貝爾(Tyler Campbell)也說：「我喜歡這個活動，不只交到新朋友，還能為升上中學做準備。」

夏令營活動除了讓學生們重返人群外，對於也「閉關自守」長達一年的學校老師來說，也是一個放風的好時機。科林斯伍德中學歷史老師費爾德曼(Eric Fieldman)表示，他是自己自願不支薪來帶這群孩子參加夏令營的，因為老師們也需要在一年的線上授課後，做好心理調適才能回到實體教室上課。

費俺德曼老師說：「經過一年半的Zoom課程，能和一群孩子們待在一起實在是太棒了。」

新澤西州 紓困 足球

上一則

Niche公立大學排名 喬州理工第4 喬治亞大學11

下一則

華府2宗涉警槍擊案1死1傷 議員質疑

延伸閱讀

新州新冠住院數連4天破900人 創3個月新高

新州新冠住院數連4天破900人 創3個月新高
民調：近7成新州民眾挺學校口罩令

民調：近7成新州民眾挺學校口罩令
4歲華童溺水急救生還 返泳池謝恩

4歲華童溺水急救生還 返泳池謝恩
女股神伍德的崛起：信念、社群媒體行銷、每天公布持股

女股神伍德的崛起：信念、社群媒體行銷、每天公布持股
馬斯克回應女股神推文 指特斯拉持續面臨晶片供應問題

馬斯克回應女股神推文 指特斯拉持續面臨晶片供應問題
Robinhood盤中飆漲80% 投資人搶進「迷因股之首」

Robinhood盤中飆漲80% 投資人搶進「迷因股之首」

熱門新聞

新澤西州最近飽受外來物種提燈蟲的侵擾，官員呼籲民眾盡其所能消滅牠們。(美聯社)

外來物種「提燈蟲」為害 新州下格殺令

2021-08-21 13:29
由於疫情嚴峻，加護病房床位不足，密西西比和路易斯安那州醫療系統都瀕臨「崩潰」。(美聯社)

打了40家醫院電話才找到1病床 疫情熱區醫療系統瀕崩潰

2021-08-19 13:08
芝加哥公立學校以及伊利諾州所有學校，都已發布強制口罩令，但仍有少部分學校拒絕執行。(芝加哥公校臉書)

伊州鐵腕執行校園口罩令 不遵守就撤銷學校認證

2021-08-20 12:25
休士頓都會區南郊蓋文斯頓市的葛維茲旅館上吊自殺，傳聞她的鬼魂如今依舊飄蕩在501房間（Hotel Galvez & Spa網頁）

暗夜大冰櫃厚門自開　德州糖果店再現鬼跡

2021-08-24 18:06
Will Brooks與女兒Carter Brooks。（KHOU）

來不及過女兒第一個聖誕節　德州新手爸爸新冠亡

2021-08-19 21:14
嘉年華海景號7月自蓋文斯頓出港，重啟遊輪旅遊。(蓋文斯頓港臉書)

遊輪觀光重啟後 傳出首宗新冠死亡案例

2021-08-24 18:37

超人氣

更多 >
喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇
阿富汗將領投書紐時：不是不願為自己而戰 是夥伴不打了

阿富汗將領投書紐時：不是不願為自己而戰 是夥伴不打了

喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死

喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死
趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名
以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命

以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命