為開學返校暖身 新州夏令營動起來

為了協助學生盡速調適，新澤西州許多學校，以聯邦政府撥付的教育紓困款開設了類似夏令營的活動。(美聯社)

新冠病毒肆虐，全美各級學校經過一整年的線上授課後，將在本學年度恢復實體授課。為了協助學生盡速調適，新澤西州 許多學校，以聯邦政府撥付的教育紓困 款開設了類似夏令營的活動，讓學生們重新回到人群間與同儕相處。

科林斯伍德中學(Collingswood High School老師惠蘭(Dan Whelan)表示，學校一直有計畫和他校合作開設夏令營課程，既照顧到學生情感上的社交需求，讓他們重建與老師和同儕之間的關係，也有助重新適應學校生活。

參加夏令營活動的學生大約100名，年齡跨度從六年級生到十年級生都有。今年即將升上中學的11歲女同學瑪蒂娜．斯維克拉(Martina Svekla)表示，每天吃完早飯、開完晨會後，就會有大概三小時活動時間，活動內容多采多姿，包含大地尋寶遊戲、瑜伽、棒球、足球 、科研、手工藝製作等，相當有趣。

斯維克拉說：「爸爸媽媽幫我報名時，原本以為是一項功課，但來了之後才發現太好玩了。」另一位同為11歲的男同學坎貝爾(Tyler Campbell)也說：「我喜歡這個活動，不只交到新朋友，還能為升上中學做準備。」

夏令營活動除了讓學生們重返人群外，對於也「閉關自守」長達一年的學校老師來說，也是一個放風的好時機。科林斯伍德中學歷史老師費爾德曼(Eric Fieldman)表示，他是自己自願不支薪來帶這群孩子參加夏令營的，因為老師們也需要在一年的線上授課後，做好心理調適才能回到實體教室上課。

費俺德曼老師說：「經過一年半的Zoom課程，能和一群孩子們待在一起實在是太棒了。」