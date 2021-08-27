阿富汗家庭抵費城 難民機構著手安置

成功搭上撤僑班機的阿富汗人，分別自休士頓、西雅圖、華府特區等地入境美國，隨後再前往各地安頓，其中也有阿富汗家庭陸續抵達費城。圖為一批阿富汗難民抵達維吉尼亞州。(美聯社)

隨著美軍撤離阿富汗 ，許多過去曾與美軍合作的阿富汗人蜂擁至機場逃難，其中也有阿富汗家庭陸續抵達費城 ，當地的難民機構已開始著手安置這些曾為美國 出生入死的阿富汗兄弟。

現年48歲，1994年時以烏克蘭宗教迫害為由成功申請美國庇護的羅瑪娜．高汀斯基(Romana Gordynsky)以過來人的身分，參與非營利難民組織「國民服務中心」(NSC)本次為阿富汗移民接風洗塵的行動，她表示她明白做再多，都無法撫平這些阿富汗弟兄飽受戰火蹂躪的創傷，但仍會帶著鮮花和氣球告訴他們：「放心，安全了。」

她說：「我們盡量讓他們抵達美國的那一刻，感到安全、舒適、美好，並向他們保證，NSC會協助他們在美國落地生根。」

為了協助阿富汗難民的到來，NSC與另一個非營利組織「賓州希伯來移民協助社群」(HIAS PA)正在籌措各式各樣的用品，呼籲民眾捐助全新或狀態良好的二手寢具、家具、衣物、食物等，並希望條件允許的民眾能提供住房，作為暫時安置阿富汗移民的地點。

HIAS PA執行長凱瑟琳．米勒-威爾遜(Cathryn Miller-Wilson)指出，目前阿富汗時局混亂，美軍提供關於難民人數的訊息又很有限，不清楚究竟會有多少人在費城落腳。她說：「捐助物的數量多多益善，但暫時還無法估計究竟需要多少，這取決於多少人、多快抵達費城。」

目前全美的阿富汗人為數不多，約15萬6000人，而定居於費城的阿富汗移民更只有約700人，相較於拉美裔、非裔、東亞裔等社群，阿富汗社區較不起眼，且主要集中在梅費爾(Mayfair)和牛津區(Oxford Circle)。