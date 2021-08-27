阿富汗家庭抵費城 難民機構著手安置
隨著美軍撤離阿富汗，許多過去曾與美軍合作的阿富汗人蜂擁至機場逃難，其中也有阿富汗家庭陸續抵達費城，當地的難民機構已開始著手安置這些曾為美國出生入死的阿富汗兄弟。
現年48歲，1994年時以烏克蘭宗教迫害為由成功申請美國庇護的羅瑪娜．高汀斯基(Romana Gordynsky)以過來人的身分，參與非營利難民組織「國民服務中心」(NSC)本次為阿富汗移民接風洗塵的行動，她表示她明白做再多，都無法撫平這些阿富汗弟兄飽受戰火蹂躪的創傷，但仍會帶著鮮花和氣球告訴他們：「放心，安全了。」
她說：「我們盡量讓他們抵達美國的那一刻，感到安全、舒適、美好，並向他們保證，NSC會協助他們在美國落地生根。」
為了協助阿富汗難民的到來，NSC與另一個非營利組織「賓州希伯來移民協助社群」(HIAS PA)正在籌措各式各樣的用品，呼籲民眾捐助全新或狀態良好的二手寢具、家具、衣物、食物等，並希望條件允許的民眾能提供住房，作為暫時安置阿富汗移民的地點。
HIAS PA執行長凱瑟琳．米勒-威爾遜(Cathryn Miller-Wilson)指出，目前阿富汗時局混亂，美軍提供關於難民人數的訊息又很有限，不清楚究竟會有多少人在費城落腳。她說：「捐助物的數量多多益善，但暫時還無法估計究竟需要多少，這取決於多少人、多快抵達費城。」
目前全美的阿富汗人為數不多，約15萬6000人，而定居於費城的阿富汗移民更只有約700人，相較於拉美裔、非裔、東亞裔等社群，阿富汗社區較不起眼，且主要集中在梅費爾(Mayfair)和牛津區(Oxford Circle)。
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