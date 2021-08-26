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大西洋城飛行表演 吸引大批觀眾

【本報新澤西州訊】
第16屆「大西洋城飛行表演」日前成功舉行。(羅存信╱攝影)
第16屆「大西洋城飛行表演」日前成功舉行。(羅存信╱攝影)

大西洋城日前舉辦了第16屆「大西洋城飛行表演」(Atlantic City Airshow)，吸引了數以前及的觀眾到場觀賞；去年的表演因新冠肺炎疫情而取消。

許多新州家庭扶老攜幼、成群結隊拖著椅子、遮陽傘及帳篷，走向大西洋城的海灘。上午11時就人群雲集，望眼海灘上已布滿各式各樣、五顔六色的遮陽大傘、沙灘椅、摺椅、帳篷等，大人孩子都熱切地抬頭望天，期待飛機出現；還有許多人在海邊游泳、玩耍嬉戲。海面上停泊許多各式小遊艇，在水上欣賞今年的飛行表演。本來蔭涼的天氣，突然艷陽高照， 適合飛行了。

上午11時45分，美國國歌開始播放，大家起立致敬；接著，大西洋城飛行表演揭幕了，由八位乘降落傘的美國陸軍金騎士(US Army Golden Knights team)自高空徐徐而下，後有直升飛機、噴射機(flybys of Jet)、直升機(Helicopters)、空中打字員(Skytypers)、雷鳥隊(Thunderbirds)。

各式飛機以四架、六架分組，紛紛出籠，噴著美麗的白色、粉紅色烟霧表演飛行特技。大家的眼目、所有的照相機和手機，都仰望藍天，悅耳的噪音和飛行秀，令觀衆興奮， 讚嘆不絕。

除了海上船隻、海邊游泳的人們，海灘上搭棚的觀衆，還有木板街上，商店和賭場樓上均擠滿了觀衆。有些人說， 他們每年都來觀賞飛行表演， 明年還會再來。

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