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新州新冠住院數連4天破900人 創3個月新高

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州疫情持續升溫，住院人數已連續第四天超過900人，創下5月中以來最高紀錄。圖為醫護人員努力挽救一名新冠病患的生命。(美聯社)
新澤西州疫情持續升溫，住院人數已連續第四天超過900人，創下5月中以來最高紀錄。圖為醫護人員努力挽救一名新冠病患的生命。(美聯社)

新澤西州疫情持續升溫，22日當天新增感染新冠肺炎者為1477人，有2人染疫死亡，住院人數已連續第四天超過900人，創下5月中以來最高紀錄；此外，7月最後兩個禮拜的確診案例中，感染Delta變種病毒株的人數竟占96%。

新州官方統計顯示，截至21日連續七天的平均新增確診人數達到1555人，和上一周相比雖然只成長7%，但比一個月前是增加214%，達到5月3日以來的平均新高。

截至21日，新州71家醫院共累積927人因新冠肺炎或出現疑似感染的症狀而住院，是自上一波巔峰5月14日的930人後，創下最高紀錄，不過當天也有136人出院。

由於新增確診病例中，病患幾乎都是感染Delta變種病毒，聯邦疾病防治中心(CDC)已將新州所有郡列為「Delta高風險區」，代表新州所有居民無論是否接種疫苗，前往室內公共場所時都必須戴口罩。

「Delta變種病毒造成我們的確診案例激增，同時也看到突破感染持續增加。」州長墨菲(Phil Murphy)說：「不過確診者仍以未接種疫苗者為主，突破感染只是一小部分。」

官方統計顯示，自8月2日至8日期間，經過PCR採檢的確診者共7611人，其中突破感染案例為1397例；另外，自1月中以來，突破感染且住院治療的人數為270人，而8月2日至8日間共25名已接種疫苗者染疫住院，占突破感染案例的1.8%。

自新冠疫苗釋出至今超過七個月，包括在新州工作、居住、或就學的居民中，超過547萬人完成接種，但未接種者仍有400萬人。

墨菲強調：「毫無疑問的，疫苗確實能幫助我們預防感染，而且還能有效防止住院和死亡。」

另外，官方23日公布的數據指新增確診者共1443人，還有三人死亡，最近連續七天平均新增確診人數達1628人，比上一周成長8.6%，比一個月前更是增加180%；根據7月最後兩周的篩檢樣本統計，Delta病例的占比高達96%。

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