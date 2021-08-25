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飛行表演彩排意外 賓州二戰老式飛機墜毀 飛行員死亡

編譯柯立偉／綜合報導
賓州懷克斯-巴爾/史克蘭敦國際機場20日發生一起墜機意外，50歲的飛行員崔文斯克喪生。圖為GEICO Skytypers在16日舉行的媒體預覽活動中表演。(美聯社)
賓州懷克斯-巴爾/史克蘭敦國際機場20日發生一起墜機意外，50歲的飛行員崔文斯克喪生。圖為GEICO Skytypers在16日舉行的媒體預覽活動中表演。(美聯社)

賓州懷克斯-巴爾/史克蘭敦國際機場(Wilkes-Barre/Scranton，AVP)上周發生一起墜機意外，曾任空軍飛行員的崔文斯克(Andy Travnicek)在進行飛行表演節目彩排時，因未知因素墜毀；表演團隊GEICO Skytypers指出，正與運輸安全委員會(NTSB)和聯邦航空總署(FAA)合作調查原因。

AVP機場主任畢斯萊(Carl Beardsley)表示，事發當時崔文斯克正在進行他們將在21日於大波可諾賽車場飛行秀(Great Pocono Raceway Airshow)表演的項目，「他本來應該向北飛，但不知道什麼原因突然轉向左邊，隨後就在機場附近的草坪墜毀，起火燃燒。」

來自新罕布夏州、現年50歲的崔文斯克，服務的GEICO Skytypers是一間專門進行飛行表演的公司，旗下多為二戰時期的舊式飛機，雖可帶給觀眾「復古」的體驗，但多少也因為機型老舊，駕駛這些飛機的飛行員所面臨的風險，較承平時期的軍機飛行員為高。GEICO Skytypers在事發後發表聲明，表示「沉重哀悼崔文斯克的離世，心與家屬同在。」

大波可諾飛行秀官方獲悉消息後，也表示對於此意外致上「最沉重的哀悼」，但同時表示與GEICO Skytypers討論過後，將如期舉行飛行表演。

此次意外也引起軍方的關注，與GEICO Skytypers性質相似的「雷鳥飛行表演聯隊」(U.S. Air Force Thunderbirds)在臉書貼文悼念這起意外奪走了空軍的學長。雷鳥隊指出：「崔文斯克畢業於空軍官校，服役期間主要駕駛C-5銀河式(C-5 Galaxy)運輸機，是一名傑出飛行員，也是軍方的摯友。」

機場 新罕布夏州 賓州

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