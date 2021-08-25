新州缺校車司機 學區調整上學、放學時間

新澤西州許多學區如德普福特和伯靈頓郡卻急缺校車司機，迫使校方只好尋求其他替代方案，甚至有學校還找到老師來開車。(美聯社)

開學季來臨，新澤西州 許多學區 如德普福特(Deptford)和伯靈頓郡(Burlington)卻急缺校車司機，今年秋天更幾乎沒有任何一家運輸公司願意承攬校車司機的業務，迫使校方只好尋求其他替代方案，甚至有學校還找到老師來開車。

伯靈頓郡學區表示，原本承攬當地校車運輸工作的公司決定退出，但新合約卻完全沒有接到任何公司投標；家長們在8月13日收到的信中卻稱，由於缺乏司機，校方可能將釋出其他緊急應變計畫。

「學區正面臨40年來從沒遇過的挑戰。」伯靈頓學區總監瑪莉安‧貝爾(Mary Ann Bell)在信中寫道：「過去兩個學年受到新冠肺炎疫情 的影響，我們的家庭和社區都經歷許多困難，而我們的問題更是前所未見，也令人非常不安。」

由於目前商用車輛如大型卡車、公車或油罐車駕駛執照的司機人力極度短缺，因此無法供應校車業務公司的使用，而伯靈頓和德普福特學區也不是唯一的受害者，而接送也因此成為家長最頭痛的問題，伯靈頓校區甚至尋求有商用駕駛執照的老師兼任校車司機；而9月一到，為因應有限的司機人力，校車的行經路線也會有所調整。

德普福特學區人員在18日透過公開信向家長們表示，9月起將調整初中和高中放學時間，如此一來有校車司機的學校才能調配人力，協助其他沒有司機的學校接送學生；肯登市(Camden City)學區總監卡特里娜‧麥克姆斯(Katrina McCombs)也在6月的一封公開信中宣布兩階段到校和放學時間的調整計畫。

新州學校管理者協會(ASA)執行主任博基(Richard Bozzi)說：「有很多學區都已將放學時間錯開來，以便安排同樣的校車司機行使不同路線；但校車司機人力缺乏已是多年來的問題，遇到疫情只有更加惡化。」