我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台睽違108天 本土案例零確診 打高端傳3死

私訪喀布爾 返程占用撤離機位 2國會議員挨罵

致函拜登 新州州長：歡迎阿富汗難民

編譯林育正／綜合報導
新澤西州州長墨菲日前致函拜登總統，表示新州歡迎阿富汗難民。(取材自推特)
新澤西州州長墨菲日前致函拜登總統，表示新州歡迎阿富汗難民。(取材自推特)

在美軍加速由阿富汗撤離人員之際，新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)致函拜登總統，表示新州歡迎阿富汗難民。

墨菲22日推文表示，新澤西已準備好提供阿富汗難民一個安全、穩定的避風港。他寫道：「今日我致函總統，清楚表達我們歡迎這些勇敢的人與家庭來到花園州。」他指出許多阿富汗人曾提供美軍協助，或冒著生命危險支持人權，這些人不應被拋下，因此敦促政府實施特別移民簽證計畫。

國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)22日稍早表示，恐怖組織伊斯蘭國(IS)確實威脅前往喀布爾機場進行撤離的大批美國人與阿富汗人；他也指出，美國將優先防止任何恐怖攻擊的發生。

因此拜登表示，在撤離行動上將進行幾項調整，加速美國人與阿富汗盟友離境。他也表示目前正在討論，是否要延長8月31日的撤軍期限。

墨菲表示，提供阿富汗難民避風港和支持，是展現美國價值的方式。他指出，接收難民也是向在阿富汗戰爭中犧牲的美國軍人致意。長期以來，美軍與阿富汗人民持續追尋相同的理想，也就是穩定與和平。

墨菲也說，阿富汗人就和過往的其他難民一樣，受到新澤西州敞開雙臂歡迎；有了來自阿富汗的民眾，將為新澤西州的文化、社區與經濟注入新能量；新澤西有了他們的到來，將成為更好的地方。因此，他呼籲拜登政府加速與擴大特別移民簽證計畫。

蘇利文也透露，截至22日中午的過去24小時，已有超過7500人藉由美軍軍機、美國協調的私人航班以及友邦國家撤離。

國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)被問到是否能順利撤離所有美國人與阿富汗夥伴，他說：「我們無法給出明確數字，但我們希望竭盡所能，使結果超乎預期。」

阿富汗 新澤西州 美國

上一則

飛行表演彩排意外 賓州二戰老式飛機墜毀 飛行員死亡

下一則

鼓勵用公共交通工具 大華府推出多項優惠

延伸閱讀

阿富汗變天後 第一批美軍已從喀布爾開始撤離

阿富汗變天後 第一批美軍已從喀布爾開始撤離
拜登：美在阿境待愈久 遭受「呼羅珊IS」攻擊風險愈高

拜登：美在阿境待愈久 遭受「呼羅珊IS」攻擊風險愈高
新澤西州長致函拜登：花園州敞開雙臂 歡迎阿富汗難民

新澤西州長致函拜登：花園州敞開雙臂 歡迎阿富汗難民
田納西洪災屬重大災難 拜登批准聯邦資金援助

田納西洪災屬重大災難 拜登批准聯邦資金援助
察覺拜登不想多留？西班牙：恐必須把一些人拋在阿富汗

察覺拜登不想多留？西班牙：恐必須把一些人拋在阿富汗
美銀行斷阿富汗金流 視拜登制裁策略

美銀行斷阿富汗金流 視拜登制裁策略

熱門新聞

芝城華裔藥劑師盜賣空白疫苗卡遭控12項竊盜政府財產重罪。(本報檔案照片)

華裔藥師盜賣疫苗卡 遭控聯邦重罪 可關120年

2021-08-17 14:44
楊安琪(左)與妹妹楊開西(右)去年12月因一場車禍與父母天人永隔。(楊家親友提供)

讓愛延續 楊家姊妹車禍驟逝 父母積蓄全捐成立獎學金

2021-08-17 11:40
由於疫情嚴峻，加護病房床位不足，密西西比和路易斯安那州醫療系統都瀕臨「崩潰」。(美聯社)

打了40家醫院電話才找到1病床 疫情熱區醫療系統瀕崩潰

2021-08-19 13:08
新澤西州最近飽受外來物種提燈蟲的侵擾，官員呼籲民眾盡其所能消滅牠們。(美聯社)

外來物種「提燈蟲」為害 新州下格殺令

2021-08-21 13:29
艾伯特州長在參加這場集會後確診染上新冠。(艾伯特臉書)

禁止強制戴口罩 德州州長完全接種確診

2021-08-17 17:44
芝加哥公立學校以及伊利諾州所有學校，都已發布強制口罩令，但仍有少部分學校拒絕執行。(芝加哥公校臉書)

伊州鐵腕執行校園口罩令 不遵守就撤銷學校認證

2021-08-20 12:25

超人氣

更多 >
「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見
美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答

美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答
世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙
東奧冠軍「以為金牌髒了」一摳竟掉1層皮

東奧冠軍「以為金牌髒了」一摳竟掉1層皮