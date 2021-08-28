高品質的理想之家 Jenny Lu為您保駕護航！

新州北部地產經紀人Jenny Lu一直帶著感恩的心從事著自己非常喜愛的工作 。俗話說世上沒有白白浪費的努力，曾經的廚浴設計、房屋加建、裝修等經歷 為今日的房產經紀的工作打下了堅固的基礎。Jenny從事房地產 以來，每次去到不同的房屋，還總是懷著一份好奇且興奮的心情，也許這就是讓她保持熱情的源泉。她衷心感謝所有顧客，讓她有機會和大家一起分享和經歷在房屋買賣中的點點滴滴，直到找到一個高品質的理想之家。

地產經紀人Jenny Lu在辛勤的耕耘下不但事業小有成就，還為孩子做起了優秀的榜樣，一起成為自愛自重並充滿正能量的人。她20 年如一日的忙祿，和家姐共同經營廚房和浴室設計裝修工作室15年，並在Short Hills 擁有展廳，數年來進進出出無數的家庭。Jenny表示每次看到裝修後美麗的廚房和浴室給客人帶來的喜悅，就會感受他們的快樂，同時由衷的感激客人對她信任。多年來最大的成就感是通過工作結識了不同的人，在工程中經歷了許多意想不到的問題，同時學會全面考慮事物。更加敏銳的發現不同客人的需求，準確快捷的解決問題，耐心換位思考。

專業房產經紀 、品質服務精神、打造夢想家園，Jenny在這裡恭候您！電話：973-493-3069/郵箱：[email protected]/微信 :jlu2013。資訊全、速度快、服務優、一份愛，打造溫暖的家！服務範圍: Livingston, Short Hills, Summit, Chatham, Madison, New Providence, Berkeley Heights, Basking Ridge, Warren。