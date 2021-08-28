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新澤西Edison樂天廣場超市 各式中秋月餅上市 送禮自用兩相宜

本報華府訊
各式中秋月餅經已上市，請親臨樂天廣場超市選購，送禮自用兩相宜!
各式中秋月餅經已上市，請親臨樂天廣場超市選購，送禮自用兩相宜!

  一年一度的中秋節即將來臨，今年中秋節是9月21日。中秋月圓人團圓，為了迎接佳節的來臨，新澤西Edison樂天廣場超市的中秋月餅經已上市，月餅內餡香甜，口感綿密，一咬下頰齒留香，大人小孩都喜愛!疫情改變許多民眾社交方式，但中秋送禮向親友互表心意，不能少，送禮自用兩相宜！樂天廣場超市是您在中秋佳節選購物美價廉好商品的絕佳去處，請親臨超市選購您喜愛的中秋月餅!

  新澤西Edison樂天廣場超市一直秉承著價廉物美及優質服務的宗旨，每天以新鮮的蔬菜水果、海鮮、肉類及世界各地地道的產品，提供給廣大顧客。新澤西Edison樂天廣場超市佈置整齊、寬敞，媲美美式超市，貨物的擺設分明，很容易找到您需要的物品。超市分別有蔬果部、肉部、海鮮部、雜貨、乾貨、零食、日用品等等，貨源非常充足齊全，來自世界各地，其中亞洲的產品，一應俱全，包括中國、台灣、香港、韓國、日本、越南等。此外，無論蔬菜水果、活魚及其他活海鮮、鮮肉，都是非常新鮮，而海鮮部門現場專人幫您清理魚蝦，令您輕鬆無憂。海鮮及肉類都經嚴謹處理，保證清潔衛生。蔬果部的蔬菜水果種類繁多，新鮮質高。雜貨廚具及日用品，應有盡有。

  新澤西Edison樂天廣場超市每週更有特價品推出，質優價廉，敬請留意星期五世界日報報章上的廣告。樂天廣場超市多年來不斷努力及創新，務求提供顧客高品質的貨品及高水準的服務，以服務顧客為宗旨，顧客的滿意是超市最大的目標，所以樂天廣場超市多年來贏得顧客的一致讚賞及愛戴。

  因疫情關係，樂天廣場超市以顧客健康安全為首要，嚴謹執行防疫清潔措施，讓顧客安心購物。樂天廣場超市嚴謹執行以下防疫措施，包括有:1.提供消毒洗手液給予顧客及員工。2.安裝防噴嚏裝置在收銀處及顧客服務部。3.安裝顧客等候點以保持距離。4.除了日常清潔外，在重要及繁忙的地方加強清潔及消毒。5.在蔬果部提供手套給予顧客。6.每天密切監視超市員工的健康。在這疫情下，樂天廣場超市做足清潔防疫措施，讓顧客安心購物。

  樂天廣場超市新澤西Edison分店地址：1199 Amboy Ave., Edison, NJ 08837，電話：732-702-2350，網址:www.lotteplaza.com，營業時間:上午9時至晚上10時，每週七天營業。超市前面廣大停車場，停車方便。

新澤西 疫情 防疫

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