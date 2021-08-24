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蜱蟲激增 賓州警告：小心病毒威脅

編譯林梅婕／綜合報導
賓州官員警告當地居民，今年夏天各種蜱蟲的數量激增，包括帶有萊姆病毒的黑腳蜱(圖)，以及其他來自美國南部地區和亞洲的侵入性蜱蟲。(Getty Images)
賓州官員警告當地居民，今年夏天各種蜱蟲的數量激增，包括帶有萊姆病毒的黑腳蜱(圖)，以及其他來自美國南部地區和亞洲的侵入性蜱蟲。(Getty Images)

賓州官員警告當地居民，今年夏天各種蜱蟲的數量激增，包括帶有萊姆病毒的黑腳蜱(Black-legged ticks)，以及其他來自美國南部地區和亞洲的侵入性蜱蟲。

賓州代理首席醫療官妲妮絲·強森(Denise Johnson)表示，每年這個時候都是蜱蟲的活躍期，但今年「蜱蟲的數量卻比以往還增加許多」，而蜱蟲叮咬和萊姆病的發病率也都持續增加，她提醒：「在賓州的每一個郡都有夾帶萊姆病毒的蜱蟲，甚至是其他病毒；今年的夏天我們要多加提防，千萬不要因為牠們生病了。」

黑腳蜱又被稱為「鹿蜱」(Deer tick)，是萊姆病現今在國內最常見的傳染媒介，病症包括發燒、頭痛、疲勞、以及典型的遊走性紅斑(bull's-eye rash，又稱牛眼皮疹、靶心皮疹)；若未及時接受治療，感染範圍將擴散至關節、心臟和神經系統。

賓州環保廳(Department of Environmental Protection)和衛生廳(Department of Health)的科學家們在今年的例行性調查研究中，收集5000隻成年黑腳蜱產下的幼蟲，環保廳廳長麥克唐納(Patrick McDonnell)指出，其中58%都帶有萊姆病毒。

除了蜱蟲數量增加，新冠疫情過後民眾出遊的頻率跟著上升，人潮擠滿州內121座國家公園，遭蜱蟲叮咬的機率也特別高；不過蜱蟲每年的繁殖數量也會因為環境因素而有所不同，包含氣溫、濕度、雨林，以及宿主的條件都是影響的關鍵。

另外，黑腳蜱也會傳染邊蟲症(Anaplasmosis)及波瓦桑病毒(Powassan virus)，兩種疾病也都會引起發燒、頭痛、嘔吐及虛弱的症狀。

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