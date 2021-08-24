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纏訟30年…新州五月岬開發案和解 州府賠償1900萬

編譯林梅婕／綜合報導

新澤西州五月岬(Cape May)一塊100英畝大的土地於1950年代被列為開發預定地後，陸續被開發商買下；期間卻出現變故，政府又將這塊地列為保護區，導致土地無法開發；開發商經過30年的訴訟後，終於在本周達成和解，新澤西政府將賠償1900萬元。

該案可謂該州有史以來糾纏最久的訴訟，但五月岬市長穆拉克(Zack Mullock)說：「無論就環境面或財務面來看，對市府來說都是成功的。」

當地公民組織(Concerned Citizens)這幾年不斷干預希維爾道保護區(Sewell Tract Preservation)的開發案執行，該組織執行長戴斯塔(Jim Testa)形容，保護區土地有如「五月岬中心的森林，提供更多野生動物棲息；且氣候變遷造成暴風雨變得更頻繁，保護區可作為洪水侵襲的緩衝區」。

希維爾道保護區位於匹茲堡(Pittsburgh Avenue)賓州大道(Pennsylvania Avenue)附近，介於五月岬港和大西洋之間，距離海岸防衛隊(Coast Guard)訓練中心也非常近。

新州環境保護廳(Department of Environmental Protection)尚未對此事做出回應。

1950年間東五月岬聯營公司(East Cape May Associates)向政府購買當時還未被列為保護區的開發預定地，也獲得當地政府的承諾，同意提供公共事務的協助。

2019年開發計畫審核的過程，五月岬官員將希維爾道列為「淡水保護區」，並稱許多瀕臨絕種的生物都以此為棲息地；而聯邦魚類與野生動物管理局(U.S. Fish and Wildlife Service)則宣稱此區是防止海平面上升的緩衝區，屬於優先濕地保護區。

穆拉克也表示已和新州州長墨菲(Phil Murphy)洽談過，因為當地是候鳥主要的遷徙路線，這場和解對五月岬是說是「紅不讓的勝利」。

新澤西州 新州 洪水

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